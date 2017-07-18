手机好lag啊！5招教你Android手机变快！

Android 手机用了一阵子之后，就开始变得超慢让人抓狂？当按下 Home 键或是打开一个 App，都要等好久才能正常运作？或是打了一个字，要等一两秒才会出现？如果你的手机有以上的「病症」，一定要学会下面 5 招，让你的手机在 5 分钟以内就马上加速！快一起来看看！

1. 清除手机App快取记忆体

随着使用手机时间越久，应用程式也越来越多，手机内部的系统资源也因此被吃掉，速度自然变慢。这时候，清理快取记忆体可以顺利帮手机加速。



（图片取自Tom’s Guide）

a. 开启「设定」（setting）裡面的「储存」（storage），从这裡你可以看到正在使用的快取记忆体的数量。

b. 选取「快取记忆体」（Cached Data）

c. 按下「确认删除」

除了从手机内部删除以外，你也可以使用相关应用程式来删除手机内的快取记忆体。App Cache Cleaner 就属于这类 App，可以帮你自动清除手机内部的快取记忆体。

2. 停用手机内的「膨胀软体」（Bloatware）

刚买到的新手机一开机后，就发现裡面已经被厂商预装了 20 个以上的 App。烦人的是，这些 App 你根本平常就用不到，只能放在那边任由他吃掉手机宝贵的储存空间。这些在手机中预装、使用率又极低的 App，叫作「膨胀软体」（Bloatware）或「肥胖软体」（fatware），对储存空间本来就不大的智慧型手机来说影响相当大。

不幸的是，除非你去 root 手机，不然这些膨胀软体是无法删除的。但 root 牵扯到改写手机程式，相当複杂而且可能会影响到保固，因此许多人不愿意去尝试。这时候，你可以选择直接「关闭」这些程式，让这些膨胀软体不要佔用手机中的背景记忆体、自动更新或出现在 App 资料夹中。

如何关闭膨胀软体，请依照下列步骤 ：

（图片取自Tom’s Guide）

a. 开启「设定」中的「应用程式」

b. 点选「全部」后，可看到手机裡所有的 App

c. 选取要停用的 App，点选「停用」或「解除安装」。

3. 增加 Chrome 的记忆体使用空间

一开始的设定，Chrome浏览器只会用到可用记忆体的 128MB，但透过一些小设定，你可以把这个记忆体扩大 4 倍，这样跑起来会更快更顺。



（图片取自Tom’s Guide）

a. 首先，至 chrome://flags/#max-tiles-for-interest-area，如果这对你来说太多字的话，你也可以直接键入 chrome://flags，将页面下拉，你会看到「目标区域的图标上限」。

b. 打开「预设」，并选择 512。

c. 选择「重新启动」Chrome，就完成了。

4. 停用动画

每次按 Home 键或使用 App 资料夹时，Android 手机就会有一些很酷的动画切换特效。虽然看起来很酷，但却会拖垮手机执行任务的速度。如果有这样的问题，你可以依照下面的步骤来停用动画。



（图片取自Tom’s Guide）

a. 打开「设定」裡面的「关于」（About Phone）

b. 在「建置号码」（Build Number）上连续按 7 次，你会收到一则讯息注明已经进入开发人员模式。如果你的手机本来就已经有开发人员模式，就可以跳过此步骤。

c. 开启「设定」中的「开发人员选项」。这个项目只有在已经启动开发人员模式后才会出现。

d. 进入「动画视窗」（Transition animation scale ），并选择「关闭」。

e. 进入「转换动画」（Transition animation scale）以及「动画长度」（Animation duration scale ），并选择「关闭」。

5. 停用锁定萤幕动画

相信许多人第一次看到解锁时的水波纹动画特效时，都会觉得很可爱。不过随着手机用久了，你可能就不希望每次解锁都还得等上一、两秒了。如何停用解锁时的动画特效呢？



（图片取自Tom’s Guide）

a. 开启「设定」中的「萤幕锁定方式」

b. 选取「解锁特效」（Unlock Effect）

c. 选取「无」

你的 Android 手机也跑不动了吗？快来试试看上面这五大招，说不定可以让你的手机像喝了蛮牛一样，再次元气满满喔！

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：自由时报

日期：18/7/2017