想看电影？8月份真的有好多值得看的电影啊！

8月 – 精彩电影隆重登场

周末闲着没事做，就去戏院转一转吧！8月有许多精彩的电影，不要错过哦！

恐怖惊悚系列

1）Annabelle: Creation《安娜贝尔：造孽》

故事叙述被鬼魂附身的娃娃安娜贝尔再次现身，并投宿于另外一家人上，使安娜贝尔得以利用孩子将他们的房子陷入恐怖和不幸的风暴；同时，安娜贝尔的神祕起源也被揭露…。

上映日期：2017年8月10日

2）Mon Mon Mon Monsters《报告老师！怪怪怪怪物！》

爱打小报告的资优生－林书伟，长期被全班同学欺负。特别是班上的风云人物三人组（权威的老大、爱跟风的老二、搞笑的老三）更是每天捉弄他。某日，女班导师逼迫四个人一同合作社区关怀，照顾独居老人。

某一夜，四人决定盗取失智的独居老人家中的保险箱，不料，却在偷窃的过程中，在大楼裡捕获一头会吃人的人形小怪物……

上映日期：2017年8月17日

3）THE TAG ALONG 2 《红衣小女孩2 》

《红衣小女孩2》由首集导演程伟豪领军，原班製作团队和主演黄河、许玮甯再度回归，并加入三大金钟影帝后杨丞琳、高慧君、龙劭华的全新组合，杨丞琳饰演一位社工「淑芬」，与高慧君饰演的妈妈「美华」以及龙劭华饰演的师父「阿龙师」，将与首集裡许玮甯饰演的「怡君」、黄河饰演的「志伟」有许多新的故事关连……

4）Amityville: The Awakening 《阴宅2》

故事叙述贝拉与妹妹茱丽叶随着母亲琼搬进了新房子，这是为了支付半身不遂的儿子詹姆斯的保健。但该房子却发生了奇怪的灵异幻象，这竟然使得詹姆斯奇蹟般的康复，这让贝拉相当讶异，并也开始意识到自己和家人搬进的房子并不正常。

上映日期：2017年8月17日

5）Ghost house《打扰邪灵》

一对准夫妇去泰国旅行，天真地误信两位陌生人的耸恿，不小心打扰了邪灵，结果被邪灵缠上……

上映日期：2017年8月3日

惊险动作 / 犯罪心理 系列

1）The Dark Tower《黑塔》

故事叙述在文明崩坏世界中，罗兰·德斯钦是名主要以双左轮手枪为武器的仅存枪客，他希望能在宇宙的中枢「黑塔」找到阻止自己世界灭亡的方法。

上映日期：2017年8月3日

2）The Adventurers《侠盗联盟》

讲述江洋大盗张丹联手搭档小宝、叶红，在欧洲盗取稀世珍宝“盖亚”的故事，而追捕张丹多年的法国警探皮埃尔则要将这伙盗贼一网打尽。

上映日期：2017年8月10日

3）The Battleship Island《军舰岛》

《军舰岛》是由Filmmaker R&K出品，柳承莞执导，黄政民、苏志燮、宋仲基、李贞贤主演的战争动作电影，于2017年7月26日在韩国上映。该片主要讲述了日本殖民统治时期，在军舰岛内被日军强制征用的400余名朝鲜百姓改变命运的故事 。

上映日期：2017年8月17日

4）Paradox《贪狼》

影片主要讲述了古天乐饰演的谈判专家，其16岁的女儿出走泰国失踪，而后古天乐为寻找女儿，在泰国得到了Tony Jaa和吴樾的协助，不料途中却遇上黑帮贩卖器官主脑及其幕僚林家栋，众人因而展开连场追逐，上演燃血激战的故事。

上映日期：2017年8月24日

5）American Made《美国制造》

电影讲述一个名为巴里•希尔的大毒贩（汤姆告鲁斯饰）成了CIA线人，他与美国政府携手要打掉哥伦比亚大毒枭巴勃罗•埃斯科巴，因而展开一段激烈刺激的打斗追逐战。

上映日期：2017年8月31日

6）Bad Genius《模犯生》

天才高中生小琳专出奇招帮学生在考试得高分来牟取暴利，因缘际会下，她接下超高难度的天价新委託，要在国际会考「STIC」中传答桉，为了挑战这次任务，小琳决定铤而走险，找另一名记忆力极佳的天才学生班克一起跨时区到雪梨参加考试，再将答桉传回泰国，原本一切都很顺利，但完美的计画却在最后一刻被识破……。

上映日期：2017年8月10日

7）The Hitman’s Bodyguard《杀手保镖》

故事叙述一名世界头号的保镖接到了一个新任务，就是保护好一名职业杀手，好让他在国际法院出庭作证。为此，两人必须把他们的纷争放在一边，以共同努力、化解危机。

卡通动漫系列

1）The Emoji Movie《表情奇幻冒险 》

故事讲述拥有多副表情的主角吉恩，因为没能循规蹈矩呈现正确表情，而让整个表情包世界滑向灭顶之灾的边缘。吉恩因此和两个铁杆小伙伴一起穿行手机应用程式，拯救世界寻找自我，踏上险象环生扣人心弦的数字世界探险之旅。

上映日期：2017年8月17日

2）The Nut Job 2: Nutty by Nature《抢劫坚果店2》

一群小动物保护过冬粮食的故事将迎来2.0版。尽管2014年的《抢劫坚果店》口碑略扑街，但全球票房还是达到了1.2亿美元，创造了独立动画影片的全球票房纪录。前作配音威尔·阿奈特、凯瑟琳·海格尔等人将在续集中回归，看捣蛋鬼们如何抵御外敌、保护家园。

上映日期：2017年8月10日

3）Cars 3《闪电再起》

赛车界新秀暴风杰克森在比赛中抢尽麦坤的风头，成为媒体和观众瞩目的焦点，心急如焚的麦坤却发生重大车祸被迫退出比赛。为免被淘汰的麦坤必须以新姿态重回赛道，参加佛罗里达500赛事，找回往日的光荣。

上映时间：8月24日

4）The Son Of Bigfoot 《大脚的儿子》

一个充满活力的家庭3D动画，THE THE BIGFOOT是亚当的惊人冒险，一个少女的外人，揭示了不可思议的真相，他的失丧的父亲是神秘的大脚怪！亚当很快发现他有超出他想象力的超级大国的天赋，这将有助于他开始史诗般的追求拯救他的家人。

上映时间：2017年8月31日

资料来源: Malaymail 、维基百科、popcorn

影片来源：Youtube

编辑：淑婷