想瘦身，下午就要做这5件事！

吃下午茶

瘦身中的你是不是每到肚子饿时都不敢吃？其实，饿太久反而会让你下一餐不小心吃更多！因此，下午要吃一些点心垫胃。但不是狂吃，可吃些轻便健康食物，比如坚果、番茄、沙拉等等。

吃之前想一想

我们常常会因为嘴馋而随手拿抽屉或茶水间的零食吃，咬着咬着就不知不觉摄入过多卡路里和热量。要瘦身，除了正餐和下午茶，吃零食前都想想，然后放下别吃！

动一动

长时间坐在电脑前一动不动，很容易造成血液循环变差和新陈代谢变慢，这些都是造成肥胖的元凶。因此，一个小时一次，起来走动、做伸展动作、伸懒腰两，两、三分钟就可以改善血液循环，也可让你神清气爽。

喝水

水不但可以排毒，还可以减少你的饥饿感。放一瓶水在桌上或身旁，随时补充水分，滋润你的同时也可减少误以为自己饿的感觉。

做些高强度间歇性训练

这是在短时间内进行全力、快速、爆发式锻炼的一种训练技术，且制造缺氧状态，导致你的身体在恢复期间需要更多氧气，让你在短期内心率提高并且燃烧更多热量。比如tabata、crossfit。

点击此以参考“高强度间歇性训练”、点击此参考Tabata、点击此参考crossfit。

编辑： Angel 迎晶

资料来源： Womem’s Helath Magazine

日期： 7/7/2017