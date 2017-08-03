想提高记忆力？转动眼球是其中一个有效的方法！

原来提高记忆力这么简单

常常丢三落四、忘东忘西？到底有什么方法增强记忆力？不妨试一试这些小动作，或许能帮你找回遗忘的记忆。

1）转动眼球

英国研究人员发现，左右转动眼球，可有效提高记忆力。如果想快速回忆起某件事情，只要将眼球左右来回转动30秒，就会产生良好效果。

眼球水平转动，可让大脑的左右半球互相沟通，对重新勾起人们的记忆至关重要。眼球左转可以激发右脑，眼球右转可以激发左脑。而眼球左右来回转动可提高左、右脑之间的关联，这是提高记忆力的关键所在。

2）呼吸新鲜空气

美国研究人员发现，到户外呼吸新鲜空气或在公园和郊外散步有助于提高记忆力。

研究结果显示，在郊外散步的人短期记忆力提高了20%。研究者认为，城市的喧嚣和娱乐对人有刺激作用，会影响人的记忆力和注意力。大自然则能让人平静和放松，并有助于注意力的集中。

3）天天击掌蹬脚

脚被认为是人的“第二心脏”，分布大量神经末梢，因此，常蹬蹬脚，不仅有助于下肢血液循环，还能调节神经活动、延缓衰老，并有提高记忆力的效果。

尝试在平躺姿势下进行蹬腿动作，这更有利于促进血液循环。先做钩脚动作，这时小腿肚会有紧绷感，然后做伸直脚的动作，这时脚背会有酸痛感，交替做两三分钟即可。

4）多吃蓝莓

美国和加拿大研究人员发表的报告说，多吃富含花青素的蓝莓可以帮助老年人提高记忆力。

研究人员对两组70岁以上、记忆力轻微下降的老年人进行了为期12周的研究。其中一组老年人每天饮用两杯到两杯半蓝莓果汁，另一组饮用安慰剂饮料。研究结束后，饮用蓝莓果汁的老年人在学习和记忆力测试中的表现得到明显改善，但对照组却没有变化。上述研究则表明，多吃蓝莓可以减缓神经退化，从而提高记忆力。

5）吃早餐

加拿大多伦多的一项研究发现，年龄在61~79的男性和女性中，吃过早餐的人能够在记忆评分测试中获得更高分数。并且，吃过早餐的孩子在考试中发挥得更出色。

除了蓝莓之外，其他提高记忆力的家常食物就包括苹果、卷心菜、大豆、牛奶、蛋黄、木耳等，因此可以以这些食物作为早餐。

6）经常聊天

美国科学家的一项最新研究显示，经常与他人聊天能锻炼大脑，有助于增强记忆力。

坚持每天与他人聊天10分钟以上，能起到锻炼大脑的功效，对提高人的智商，增强记忆力非常有利。

资料来源：百度百科

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