情侣看过来！专属情侣的蓝白色浪漫——圣托里尼岛

你一定看过这片纯蓝与白，没错！它就是希腊的圣托里尼岛啦！

这里是最浪漫的地方之一，有着“全世界最美的夕阳”，以及闻名遐迩的爱琴海！有预算的话，情侣们就别错过这个蜜月天堂啦！不负责任民调显示，到这里旅行后，情侣感情会更加甜蜜呢！（当然啦，那么优美的景色，心情大好之下怎么可能不甜蜜蜜？）

计划要去的朋友，现在先来做功课了解那里有什么好去处吧！

伊亚小镇

“夕阳落入爱琴海”，就是在这里看到的啦！伊亚小镇是圣托里尼岛的第二大城镇，是情侣们甜蜜依偎赏日落的圣地。这里的日落景色常被艺术家、摄影家作为灵感的来源，也频频在明信片上亮相。

小镇的最西侧有两个平台，一个是类似烽火台的海边平台，一个是风车下的小广场，这两个地方都是观看日落的最佳位置。通常在接近日落时分，这里就开始聚集越来越多的游客，当绯红的太阳徐徐落下，埋入那一片深蓝大海，游客们便会赞叹的为这一幕美景鼓掌。

费拉小镇

比起伊亚小镇，作为希腊圣托里尼岛首府的费拉小镇则多了一份商业味。虽然这里是传统的居民住宅区，但却异常繁华，交通便利。随处都是餐厅、酒吧，以及无限的美景。

早晨时光，可以和另一半到处走走逛逛，眺望对面的火山岛、爱琴海的景色，吹吹海风，甚至是晒晒日光浴。接着，你们可以到道地的餐厅品尝海鲜美食，这里的意大利面都是预料之外的好吃呢！

红沙滩

红沙滩位于圣托里尼岛的南端，就在阿克罗提尼（Acrotiri）旁。这里有着一大片的红色裸岩，富含铁物质的岩石在阳光的照耀下闪闪发亮，透出魅惑的红。

海滩上摆满了躺椅，大家可选择花费7欧元来租一张，悠闲地躺在上面享受个日光浴，把肌肤晒成健康的小麦肤色。此外，在旅游旺季之时，沙滩上也会出现许多身材火辣的金发美女哦！

黑沙滩

黑沙滩是火山岛喷发后，火山灰沉积下来的黑砂石不断风化后所形成的。据说，黑色的沙子还有医疗和美容效果，所以成为了岛上最受欢迎的海滩。到时可把自己埋进沙里，做一番免费美容，哈哈！

圣托里尼岛上有两个黑沙滩，一个在卡马利；一个则在帕里萨。听说帕里萨的黑沙滩还要更大一点哦！所以多数游客都会选择去帕里萨。

蓝顶教堂

其实圣托里尼岛上有很多座蓝顶教堂，但最有名的圣母玛利亚教堂（Saint Maria），也就是在国家地理杂志上出现过的那座蓝顶教堂。它就位于费拉小镇和Firostefani镇中间那段海边步道上。

贴士！若要拍照，最佳拍摄时间是在早上8、9点日升之时，以及傍晚6、7点的日落之时哦！

伊莫洛维里小镇

伊莫洛维里（Imerovigli）小镇最有名的是悬崖酒店住宿，也最具圣托里尼的特色。就算什么都不做，只是跟另一半在这里步行浏览都已经很浪漫了！推荐沿着悬崖步道从Fira-Firostefani-Imerovigli一路走上来，这里绝对是精华路段！

你看着我、我看着你，再看着这片海景吃早餐，你说浪漫指数是不是爆表了呢？情侣们，要让感情升温，到圣托里尼绝对是不错的办法之一！

贴士：每年的5月、6月、9月，和10月就是去希腊的最佳时机。由于希腊日晒很严重，所以去的朋友记得做好防晒措施哦！

编辑：童彤/Angel 迎晶

资料出处：携程网、TravelwithWinny部落格、照片取自网络

日期：25/07/2017