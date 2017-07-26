当哥哥姐姐们知道新成员性别时的反应……

每一个母亲在怀上孩子之后，都会用各种办法去猜到底是怀上男宝宝还是女宝宝，然后对迎接新生命充满期待。现代人爱求新求变，只是静静的听着医生公佈性别嫌不够“惊喜”，国外就有许多的家庭使用蛋糕、气球、礼物等等的方式，来分享喜悦！例如蛋糕切开后是粉红色就是女性，蓝色就是男性、又或者粉红色或蓝色气球藏在箱子内，再以打开箱子的方式告诉家人宝宝的性别。

苹果即时就整理了一个视频，看看准哥哥姐姐在知道宝宝性别的反应，当中有的惊讶开心，有的则崩溃大哭、还有因为太惊讶而问了三次的小哥哥，也有最后受不了打击而转身逃跑的小孩、另外还加场心碎心痛的崩溃式哭泣，这些晴天与雨天的表情反差，让人看了实在心疼又好笑！

迎接家中新成員 小哥哥小姊姊反應… 你們一個一個，有需要崩潰成這樣嗎🤣 #海編 【圖文報導】迎接家中新成員 小哥哥小姊姊反應…http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/strange/20170725/1167809/ 【完整 #動新聞】http://www.appledaily.com.tw/actionnews/appledaily/sub/20170725/1167809/ Posted by 蘋果日報 on Tuesday, 25 July 2017

资料来源：苹果即时

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