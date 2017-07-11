年轻人，那这7件事情你一定要知道！

不要浪费年轻时光，那这7件事情你一定要知道！

转眼，时间就这么溜走了。从小学中学大学毕业、再以新鲜人的身份踏入职场、结婚生子、尔后不停工作不停工作，直到退休那天……似乎人生的既定模式就这样完成了。然而，在充满机会的年轻时期，你是否错过了什么？是否遗漏了什么？

如果你是年轻人，那这7件事情你一定要知道：

1）投资在自己身上

自己是最好的资产，而投资自己的最好方法就是多学习，无论是在才艺上、智慧上、兴趣上都可以投资。而脑袋是永远最值得投资的地方，年轻时如果不懂得让自己更有智慧，等到老了才发现会的东西太少，到时想开始学习就太晚了。

2）把路人变成贵人

在亲密朋友圈内活动的人永远都不会知道，影响他们生活最大的并不是圈内发生的事情，而是那些他们想象不到的圈外无形力量。再说，机会往往是来自于某一个意外，通常在重要关头助一臂之力的，都是跟我们不太熟悉的人。因此，多于不同的人打交道，因为你不知道哪一天，他们会是你的贵人。

3）找回遗忘的特长

有时候投入社会工作，就忘了继续寻找自己的特长。总有些事情是你做得特别好、也比别人突出，即便没有其他人的督促，你依然可以在这事情上默默付出。试着寻找自己的天赋与专长，再让它发挥出来，你会发现生活会过得更有意义。

4）社交媒体的动态不等于真实生活

社交媒体让世界成了一体化，我们可以关注朋友的动态、了解国家最新政策、探索世界发生的事迹，但有没有发现，我们花了太多的时间关注外在事物，却忘了活在真实生活。又或许，我们在乎面子书上的动态，为了让自己“看起来”过得很好，努力更新动态，勾勒出美满人生，然而这始终非真实世界，面子书上的动态也非真实生活。

5）爱情宁缺勿烂

不要因为自己依然单身，就急急忙忙找一个人陪伴在身边。选择一个与你携手相伴的另一半，一定要谨慎，牵起了手就要珍惜对方，而不是保持“好过没有人要”的心态。虽然说爱情宁缺勿烂，但也不需要过于追求完美，毕竟每一个人都有优缺点。

6）控制自己的情绪

当你懂得控制自己的情绪就能够认真把生活中的每一件事情做好，而且这也是对自己负责人的态度。选择以理性的态度处理生活周遭不好或不愉快的事情，将能展现出成熟稳重的一面，而且你会发现很多事情在理性的催化下，很多事情能迎刃而解。

7）累积自信心

美国著名的人际关系学大师卡内基曾说：“什么都不做只会滋生恐惧和怀疑，行动能让人产生自信和勇气。如果你想克服恐惧，不要只是坐在家里担惊受怕，走出去，让自己忙起来。” 所以，自信心往往都是来自于过去失败经验的累积及成功经验的知识。

人生，可以苦一阵子，但不要苦一辈子，

趁着年轻的时候，多把握事件、多投资自己、多体验当下，

不要等到老了，才后悔不懂得珍惜年轻时光。

资料来源：经理人ManagerToday

图片源自Pexels