巨大鲸鱼「搁浅」河边？画面凄惨不忍直视！

重要的事情要说3次。可惜有些事即使重要，说30次300次都未必得到应有的关注，这时候，艺术可能帮到手。 比利时艺术团体「布姆船长」（ Captain Boomer）把一条近30吨重、20多米长的抹香鲸「搁浅」在塞纳河畔，巴黎圣母院附近。

当然抹香鲸是假的，但巴黎人一觉醒来，看到璟阁德拉图尔耐勒（quai de la Tournelle）堤岸躺着一条巨鲸尸体、下颌有血迹，走近还能闻到海水的味度，是相当震撼的场面。

「布姆船长」创始人Bert Van Peel表示，这是以艺术形式唤起人对环境和生态问题的关注，这些超现实凋塑象徵了地球崩坏的生态系统。



「布姆船长」以前也曾在其他地方展示「搁浅的抹香鲸」，包括荷兰、西班牙、伦敦。去年夏天他们在莱茵河畔搭建了一个类似的凋塑。

要製造出巨型逼真的凋塑，「布姆船长」与科学家合作，提供有关鲸鱼搁浅的资讯。在展览中还会有「表演」环节——为抹香鲸尸体，取样本，解剖等活动，展示鲸鱼的牙齿、身上的寄生虫、鲸鱼油等。他们会在围观的市民讲解鲸鱼死亡的多种可能因素，包括自身疾病，海岸地形的影响，海洋污染，地磁场异常扰乱鲸鱼感观系统等。也会介绍鲸类的生活习性、故事，搁浅后会怎麽处理鲸鱼尸体。

展览引来大批民众围观，巴黎人的社交媒体都被「搁浅的抹香鲸」洗版了。有网友激讚这艺术意念：「保护鲸鱼、保护海洋！难以置信，还有那气味是如此真实…疯狂！」

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：The News Lens

日期：25/7/2017