对于女人来说 这就是成熟男人的标准

你是个成熟的男人吗？

男人偶尔会在女人面前撒娇，但在女人在难过、脆弱、痛苦的时候，都希望身边能有一个成熟稳重的男人陪伴着，这样才有安全感。

成熟与年龄无关。男人在思想、行动上表现得成熟，才会远离不切实际的诱惑、才会懂得爱自己和他人、才会认真为将来奋斗，因此有魅力的男人往往不是因为样子长得帅、够幽默、很聪明，而是因为有成熟的心态。

在女人的心中，成熟男人的指标是这样的：

1）成熟的男人应该有经济基础。如果男人想成为她的丈夫，就要确保自己有足够的能力去养活家人。

2）成熟的男人应该有事业基础。一个男人如果事业无成，整天无所事事，就很难成为“有担当”之人。

3）成熟的男人知道自己想要什么。优柔寡断的男人没有主见，而什么都想要的男人更是贪婪可耻。

4）成熟的男人勇于承担责任。即便有些过错并不是他造成，但他愿意顾全所有人的感受而以退为进，甚至帮忙扛起责任。

5）成熟的男人是宽容的。一个男人过于小气和计较将是不能原谅的错误，表现得体贴大方，才能增加好感度。

6）成熟的男人拥有大智慧。不要因为一些小聪明而大肆喧哗，相反地，含苞待放将让时间一点点增加本身的魅力。

7）成熟的男人能成为楷模。一个男人的言行举止应该要能让女人从中学到很多东西；而小男人只能让女人教他。

8）成熟的男人对女人必须要有风度。无论是不是自己的伴侣都要表现得有风度，除去游玩时要懂得照顾女人，不是自顾走在最前头。

9）成熟的男人不会在大街上和女人吵架。女人在街上破口大骂时，不要急于回嘴，控制双方的情绪再找合适的时间场合解决问题。

10）成熟的男人不会强迫女人做某些事。成熟的男人并不是大男人主义的人，不要去强迫女人穿自己喜欢而她不喜欢的衣服。

11）成熟的男人不会随便开低级玩笑。口出秽言使人厌恶，即便是一个没有恶意的口头禅也不要在女人面前说出口。

12）成熟的男人懂得顾及女人感受。如果女人做错了，他会让她知道该怎么解决问题，却不会让她觉得没有面子。

13）成熟的男人不会让他人感到紧张。高高在上的男人总是会给人压迫感，懂得让别人放轻松，就表示成功让别人信任自己。

14）成熟的男人有时间概念。如果因为某些事而无法准时抵达，也会捎个电话或信息告知，这是尊重他人时间的表现。

15）成熟的男人会以身作则。不希望他人做的事自己就不会做；反之希望他人能办到的事，就会先证明自己也能办到。

这些“成熟男人”标准或许过于完美，但人非圣贤，所以就试着以这些标准为镜，增加自己的魅力，为自己在人际关系或爱情上加分。

资料来源：Myloveback

图片：PEXELS