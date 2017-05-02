大马首个神秘音乐秀《看见你的声音》

招募热爱表演的大马人

以貌取人？不如以声服人！热爱歌唱或是表演的你，赶快来报名参与八度空间首个神秘音乐秀《看见你的声音》面试活动。

《看见你的声音》从韩国CJ E&M引进，由八度空间全力打造的一档只凭视觉判断站在舞台上的到底是专业演唱实力者还是音痴的推理类的神秘音乐秀。大马首个不以貌取人、不歧视音痴，不走寻常路的节目，只要你年满15岁，是马来西亚公民或永久居民，对歌唱或是表演充满热诚就别再犹豫！赶快报名参加《看你的声音》面试活动！

面试活动将于2017年5月6日及7日（星期六和星期日），早上10时至傍晚6时在八度空间办公楼（3rd Floor, South Wing, Sri Pentas, 3 Persiaran Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya）进行。前来面试的你必须携带正本身份证，自行携带伴唱MMO以及准备至少一项非歌唱类的表演。

欲知更多有关《看见你的声音》详情，请关注八度空间官方脸书及Instagram：8tvchinese。如今，您可浏览tonton官网www.tonton.com.my 或者到Google Play Store、Apple App Store 下载tonton应用程序（tonton App）观赏ntv7及八度空间的节目，或升级成为tonton VIP用户，即可无限量地观看超过2.6万个小时精彩节目，随时随地体验多元的视频享受，并关注tonton中文官方面子书及Instagram：tontonchinese。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：八度空间

日期：2/5/2017