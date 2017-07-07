大马出现了Mr. Bean，像到你不相信！

（照片取自诗华日报online）

英国著名喜剧Mr.Bean（憨豆先生）是很多人的童年回忆，历久不衰，至今仍大受欢迎。日前，砂拉越美里就出现了本地Mr.Bean，他到美里两间小学斯里玛瓦和中山小学进行慈善义演，扮得惟妙惟肖，逗得所有师生开怀大笑！

这位本地Mr.Bean 真名叫Faiket Luari，应砂拉越会议局公司的邀请，为两间学校师生义演。他的视频在一个叫Matu Daro Samah T3lo Debey的面书账户被分享后，疯狂流传，3天共有超过76万观看次数和近6千次分享！Faiket Luari在面书透露，对于观看次数始料未及，相当惊讶，并向网友们道谢。

诗华日报报道，Faiket Luari这次演出，学生的开心笑声，也感染了他心情。他表示，他扮Mr.Bean的目的就是要带欢笑给民众，让社会有更多正面能量，纾解人们的压力，毕竟现在社会的负面问题和压力都不少。

Mr bean Miri.Kubah ngah Mato Daro, nuan gak kah ingas2 mrBean.. Sila tag jika ada kawan2 anda iras2 MrBean. Posted by Matu Daro Samah T3lo Debey on Tuesday, 4 July 2017

为何会模仿Mr.Bean?

Faiket Luari原是一名培训员兼顾问，约在三年前决定模仿憨豆先生娱人。他说，多年前他到印尼巴厘度假时，朋友调侃他长得很像Mr.Bean，当时甚至有游客要求与他合照。他返马后，在砂拉越籍妻子的鼓励下，决定模仿Mr.Bean，并通过优管视频学习表情和谈话语调。他也透露，当时他首个最重要的观众便是他的女儿。

编辑： Angel 迎晶

资料来源：Faiket Luari面书、诗华日报、Matu Daro Samah T3lo Debey面书

日期：7/7/2017