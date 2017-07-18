在分享资讯之前，请三思！

10招辨别真假消息！

如果还是无法辨别，可上网到 sebenarnya.my 查证！

假消息和恶作剧对整个社交平台带来了巨大的伤害，所有人都有责任阻止假消息的传播。 Facebook 与专注于提高在线资讯和讯息分享技能和 NGO 合作，推出了一个帮助人们识别假新闻的工具，提供了 10 个识别假新闻的建议。

识别假新闻 10 大技巧：

1）对标题持怀疑态度

假新闻通常都有一个耸人听闻的标题，且带有强烈的语气词，如果标题里面有令人震惊的赔偿或者难以置信的冒险，那这些就可能是假新闻。

2）仔细查看网址

许多发布和传播假新闻的网站都会伪造或者模仿一个看起来很像知名网站的网址，看起来奇怪的网址就是一个假新闻的信号，你可以把网站和已经保存的可信来源网站进行对比。

3）确认新闻来源

确认所有的新闻都是你所信赖的新闻机构或记者撰写，如果讯息来自你不熟悉的机构，请查看他们的详细资料，了解更多讯息再对讯息的真实性进行判断。

4）奇怪的排版

许多假新闻网站都会词语的拼写错误和奇怪的排版，仔细阅读你就可以看到这些问题。

5）可疑的图片

假新闻往往加入了盗用的影片和图片，有时候图片本身是真实的，但与该讯息无关，你可以把图片放在搜索引擎上查找却确认它的来源。

6）检查日期

假新闻可能包括了没有任何意义的时间讯息，或者相关事件的日期已经被更改。

7）查找资料来源

检查作者使用的资料来源是否准确真实，缺乏证据或者援引不具名人士的讯息就可能表现这是一则假新闻。

8）查找相关新闻

一个新闻事件往往会有多个相关报导，如果相关讯息只能查到多个新闻报导，且有多个你信任的机构报导讯息，那这一新闻就可能是真实的。

9）判断新闻是否是个笑话

有时候很难把假新闻和讽刺类文章分开，仔细查看新闻细节和文风，看看是否是为了搞笑而写。

10）只分享你相信的讯息

再你没有确认新闻的真实性之前，请不要在网络上分享。

马来西亚通讯及多媒体委员会推介了「SEBENARNYA.MY」网站，以便能在网络资讯爆炸的时代，为人民核实新闻内容及举报流传的假新闻。

该网站打著「不確定，勿分享」的口號，呼吁民眾勿轻易相信社交媒体、手机短信、部落格、互联网及其他平台上所散播的假消息。

资料来源 TechNews 、 sebenarnya.my

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