喜欢咬手指？原来这么恐怖！

许多人在拍照的时候会摆出咬手指的“POSE”，但其实这动作相当不卫生！

美国心理学家弗兰克卡德勒说，会咬手指是因为焦虑。

精神分析学派对于咬手指的现象有两种解释：

1）口欲期没有被满足

2）攻击欲望被压制

咬手指的习惯在小时候养成了就很难更正，一起来看看咬手指對健康的危害，真的很恐怖！

喜欢咬手指的你要注意啦！

1.感染

如果你咬掉太大一块，指甲下纤细的皮肤暴露在嘴里，弗里德曼说：「我们的嘴巴里充满了细菌，你等于自己感染自己。」最常見的感染是「甲沟炎」，它会引起手指肿胀、发红、疼痛和脓肿，感染问题可能会持续几个星期。

2发炎

唾液中的化学成分可以分解脂肪与其它食物分子，虽然这有助消化，但如果你长时间把手指塞在嘴巴里，它也会损伤指尖的皮肤造成发炎。就像你常舔嘴唇，会造成嘴唇干裂一样。

3疾病上身

将手指皮肤暴露在嘴里的细菌是个危机，更糟糕的是，把手指上的微生物带进嘴里。我们的手指接触各式各样的病原体，它们可能都潜藏在指甲地下。从常见的感冒病毒到严重的肠胃病菌，统统都“病从口入”了。

4指甲內嵌/畸形

指甲包含一個称為「甲母」的生成層，就像所有指甲细胞母床一样。如果咬伤或感染可能会损害甲母，导致缓慢形成內嵌指甲或指甲畸形。

5面部疣

弗里德曼说，用带菌的指甲碰触脸部或嘴巴，你的脸或颈部可能会出现疣狀物（油粒）。

6指甲会化脓

真正的名称叫「疱疹性指头炎」。如果你有口腔疱疹（40%的成年人有），你的手指也会经由咬指甲传染。最常见的症狀是指尖刺痛灼热，一兩个星期后，还可能化脓，严重的话需要动手术将脓疱戳破。

7牙齿问题

长时间咬指甲，可能造成牙齿根部上海、牙齿断裂或牙龈疾病。有些案例里，咬指甲会造成缺牙、掉牙、甚至脱臼的情形，更有可能在半夜里把牙齿磨成粉。

8 口臭问题

咬指甲的人会有口臭的倾向，因为如果你一直把手指伸进嘴巴里，就会带入一堆恶心的细菌。

9 指甲永远长不回来

习惯性咬手指就会不自觉地“顺便”咬指甲，这样会造成甲床的损害导致指甲长度渐渐缩短。甲床损害到一定的程度就从此不会再长出新的指甲了。

所以，要咬手指，三思而后行！

资料来源：

图片取自网络

美国《预防》杂志

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编辑：淑婷