喜欢吃水果的你要注意，不是每一种水果都适合你！

吃水果要注意这些

想吃水果养生，达到预防疾病的效果，就得搭配自己的体质和水果属性去吃，以中医理论来看，水果也有属性，主要分成寒凉、温热和平性3大类。

1）寒凉性水果

例如：西瓜、香瓜、椰子、山竹、水梨、火龙果等

功能：一般具有清热、泻火或解毒的功效，可以用来治疗热症，如怕热、口乾、便祕、青春痘。

2）温热性水果

例如：榴槤、龙眼、荔枝、酪梨等

功能：具有温中、散寒、助阳的功能，可用来治疗寒症，如怕冷、口不乾、腹泻、面苍白等。

3）平性水果

例如：凤梨、木瓜、芒果、葡萄、番茄、木瓜等

功能：不寒也不热，食用比较没有禁忌，寒性、热性体质的人都适合吃。

哪一些人可以多吃寒凉性水果？

根据中医辨证，认为「燥热体质」身体较容易有热感、脸色容易呈现红斥、容易口渴喜爱喝冰的饮料、眼屎也特别多、容易便祕、容易口乾舌燥，具有这些症状的人在体质上大都偏向燥热体质，所以在摄取食物或是水果时，宜选取偏凉性质。

反之，「虚寒体质」手脚容易冰冷、脸色比一般人要苍白、容易流鼻水，有这些症状者，在体质上属于虚寒，摄取水果应先选取平性的水果，不要一下子就选择燥热的水果，等适应平性水果再选择较燥热类水果，否则容易消化不良。

如果你有以下症状，选吃水果要特别小心

吃水果养生有益身体健康，但提醒民众，吃水果除了不能过量外，若当时身体有特定疾病也有不能吃的水果，特别是有以下症状，更要小心：

禁忌1. 肠胃炎、拉肚子、胀气：

由于肠胃炎、拉肚子时体质较为虚寒，不能再吃凉性的水果，例如：西瓜、 香瓜、椰子、火龙果等。若有胀气，则不能吃太甜的水果，荔枝、龙眼都最好不要食用。

禁忌2. 皮肤炎、溼疹、荨麻疹：

皮肤长东西或是发炎时体质较为燥热，不能吃榴槤。有荨麻疹时，身体属性偏寒，千万不要再吃退火的椰子，吃椰子会让病情加重。

禁忌3. 痛风、糖尿病、三酸甘油脂过高：

痛风、糖尿病不能吃太甜、太热的水果，例如：榴槤、荔枝、葡萄。三酸甘油脂过高，不能吃葡萄，葡萄当中的葡萄糖会将脂肪转化淀粉最后再转化回三酸甘油脂，增加身体负担。

资料来源：HiNet新闻

图片源自Pexels

编辑：淑婷