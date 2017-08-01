吃货看过来！你其中一个天堂在成都! 到此就必吃十大美食

人人都说，成都就是吃货的天堂！在这里，很难找到难吃的馆子，而且成都人民都会热情地介绍你各种好吃的。无论是道地的街头小吃、还是以辣闻名的川菜和火锅，这里应有尽有，就算凌晨3点钟，也还可以看到满街的烧烤摊！这里绝对可满足吃货们无穷的食欲！

Top 1：夫妻肺片

夫妻肺片的用料有牛头皮、牛心、牛舌、牛肚，和牛肉。先用精制卤水卤好切片，再把用红油辣椒、花椒面、花生末、芝麻末、芹菜末、香菜末等精心调制好的料汁淋在上面。色泽红亮、麻辣浓香、嚼劲爽脆，这道名菜在整个成都无人不晓！

Top 2：酸辣豆花

酸辣豆花是四川、乐山等地有名的地方小吃。与我们一般吃的糖水豆花不同，这道豆花是以酱油、醋、辣椒面、味精调味的，再加入芽菜末、油酥黄豆、大头菜末和葱花。热腾腾的酱汁与酥脆的配料搭配滑嫩的豆花，香辣酸咸，别有风味。

Top 3：龙抄手

抄手就是我们平时吃的云吞啦！只不过是各地有各地的叫法，在成都就叫抄手，一般配着红油吃，但在成都还能找到海鲜抄手、炖鸡抄手，无论哪种吃法都很美味，绝对不能错过！

Top 4：钟水饺

钟水饺最特别之处是它是采用纯猪肉馅，完全不添加其他鲜菜，再配上特制的红油或是原汤，辣中带甜。钟水饺的皮非常的薄，10个水饺才50克，所使用的馅料也是上等面粉以及剔筋去皮的精选猪肉，以味鲜馅嫩著称！

Top 5：赖汤圆

1894年，老板赖源鑫就在成都沿街煮卖汤圆，至今已有百年历史，但仍保持着老字号的优质量。赖汤圆不烂皮、不露馅、不浑汤，吃的时候甚至不沾筷、不腻口和不粘牙，滋润香甜，爽滑软糯。

Top 6：担担面

成都担担面的面条细薄，配上炒制的猪肉碎，酥香咸甜，十分入味，是成都著名的小吃之一，也是四川常用的筵席点心。

Top 7：兔头

虽然很多人对于吃兔子还是接受不了，但在成都，吃兔头已经成为了一种习惯，是成都人的下酒菜。兔头上的肉比兔子其他部位的肉都要细嫩，一般配上五香或红油酱料，味道鲜香。兔头是在加了桂皮、小茴香、干辣椒等十几味香料的锅里煮熟以后，浸泡数个小时而成，腥味已去。胆大且吃遍天下无敌手的吃货们，可试一试。

Top 8：伤心凉粉

可别被它白嫩的外表给骗了！这道菜据说是因为“吃的人都会被辣得流下眼泪”而得名。凉粉爽口滑嫩，佐上小米椒和红油，真的会让人吃得“一把鼻涕一把眼泪”，“越吃越伤心”的。

Top 9：三大炮

三大炮是属于表演性美食，主要由糯米制成，再裹上芝麻粉、黄豆粉和浓汁，香甜可口。在抛扔糯米团时，三大炮会如“弹丸”一样，发出“当、当、当”的响声，所以才叫三大炮。吃起来口感就像是我们吃的糍粑，爽滑软糯！

Top 10：串串香

就像大马的satay celup或lok lok. 在成都的街道上，随处可见摆卖串串香的铺子。各类荤菜插在竹签之上，例如海带、花菜、莴笋、毛肚、香肠、冬瓜、海白菜等，再放进热腾腾的红汤中，大家可随意挑选，一边涮一边吃，别有一番风味！

编辑：童彤/Angel 迎晶

资料出处：携程网、每日头条、照片摘自网络

日期：1/08/2017