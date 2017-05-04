只需这几招！胆固醇不再高！

胆固醇的正常值是0-5.2mmo/L(0-200mg/dl)，超过这个值就是表现为胆固醇高，可能会增加患心血管疾病的风险。除了吃药以外，保持健康的生活习惯和饮食习惯也是必须的哦！

胆固醇值偏高的危害有哪些？

会加快前列腺癌的生长速度，会引发肾衰竭脂类的肾脏疾病。 会减少人的寿命，尤其是男性的寿命同时和血管有关的中风几率会随着增加。 会阻塞心脏动脉和使其变窄，更容易引发心脏病。 会使骨质疏松症的可能性变高，同时过多摄入胆固醇可导致牙周病、牙和牙隙之间的沟隙会扩大。由此可见，胆固醇高的患者要及时到医院进行治疗，以免延误病情，导致病情恶化。

胆固醇高不能吃什么？

医学界认为，为了降低胆固醇，也应该减少一些含高胆固醇食物的摄取，尤其是心、肝等动物内脏。蛋类每星期以不超过三四个为原则，尤其尽量少吃蛋黄，包括各种鱼卵、蟹黄等。

烹调用油应采用植物油，此外，也必须限制醣量，最好禁止食用纯糖类食品或饮料。尽量少吃全脂牛奶、巧克力奶、奶油及各种乳酪，多吃脱脂奶及豆浆。

肉类方面，应该禁吃肥肉、猪皮、蹄膀、香肠，及各种有油的牛羊猪肉等。海鲜方面则应避免虾、蟹、蚌、牡蛎。

此外，各种精致甜点如蛋糕、巧克力仅量少吃。各种动物油脂、椰子油等应禁食，以人造黄油及植物油取代。

胆固醇高吃什么好？

１． 不含胆固醇的食物

日常饮食中其实有许多不含胆固醇的食物，包括硬壳果类，如杏仁、核桃；五谷类、蛋白，水果类果酱、果冻；

此外，还有蔬菜类、花生、花生酱，植物性油脂及人造奶油、面筋、豆类与豆浆、豆腐等豆制品。尤其多吃水果，水果含果胶，也能降低胆固醇。

２． 摄取燕麦

许多研究显示，燕麦其实和豆类同样有效，如果每天在低脂饮食中添加两三杯燕麦片，其降低胆固醇的效果较仅采取健康饮食还好。 其他有益于降低胆固醇的食物还有胡萝卜及生蒜头。过去有不少研究显示，摄取大量的生蒜头能减少有害的血脂肪。除了饮食外，规律运动及体重控制均有助于降低体内胆固醇。

改变生活习惯助你降低胆固醇

１． 做运动

不一定要在健身房，走路也是一个健康的选项，走路也算有氧运动的一种，能够改善血液循环、保持心血管和骨骼健康。一开始可以试试10分钟的快走，然后每天逐渐增大运动量。

２．别太大压力

长期高压状态会导致血压升高，提高动脉粥样硬化的风险。有研究表明，压力甚至会直接提升某些人的胆固醇水平。而放松运动、冥想，或者生物反馈，都有助于减轻压力。 压力大的时候，试试深呼吸，随时随地都能实施的减压办法。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

日期：４/5/2017