原来孙盛希去旅行都带这些……

说到旅行很多人会雀跃万分，但是说到整理行李，又会脑胀头昏！旅行如果行李整理不全，丢三落四，就会造成很多不便和花不必要的钱，尤其忘了带你不可少的物品。

你去旅行必带什么呢？来看看台湾歌手孙盛希旅行必带之物是什么吧！

孙盛希：

可能最近没有很常去纯粹的旅行，所以能分享的比较有印象的都是小时候，这几年还蛮常因为工作而飞，工作时候要带的可​​多了，但不管是旅行或工作都会带着这些。

有可爱图案与颜色的睡衣、袜子

它们有一种放松、安抚心情的效果，像是家一样的感觉，尤其是要住当地，工作-音乐之旅，都令我比较会有紧张、压力的情绪。这些家里带来的物品有助于让我保持安稳的心情。

小本子

记录用、写下灵感。日常中其实习惯用手机记录，也比较快, 但旅行中飞机里无法使用手机、就会拿出纸、笔开始写下想法、点子。仍然很喜欢手写的感觉。

耳机

听我喜欢的歌 会让旅行的感觉更美好、更享受。 其实也为了工作，有时候需要突然要确认音档！哈哈！

摩洛哥轻优油

染了浅色头发之后变得更常需要护发、保养、已变成每天的习惯，不然干干的、很难梳开，所以旅行也要带着护发产品。

轻便手拿包

旅行都会有早上到附近或饭店楼下吃早餐，晚上出去买东西、买小吃的时候，有带手拿包去就便很多！

这张图中的物品都是孙盛希旅行必带的哦！

编辑：Angel 迎晶

日期：21/7/2017