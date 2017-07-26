即将被淘汰的８种人！你是其中一种吗？

成功人士的智慧经常化为名言金句，给人许多省思。这些话若讲得到位，切中要害，特别能打动许多人。前一阵子，看到网路上有一篇流传很广的文章，提到：「即将被淘汰的八种人」，据说是香港长江集团创办人李嘉诚的言论。

有些虽然是老生常谈，但确实是在职场生存的硬道理。有点长，但挺好读的，全文如下：

1. 八小时之外不学习的人

胡适先生说：「人与人的区别在于八小时之外如何运用。」有时间的人不能成功，挤时间的人才能成功。八小时之内决定现在，八小时之外决定未来。

什麽样的想法什麽样的生活。有学习才有选择权，没有知识，要有常识，没有常识，走进教室。不是社会发展太快，是我们思维反应太慢，为什麽我们思维太慢，是我们没有跟上学习。

人生有两大悲哀：结婚之后不再恋爱，毕业以后不再学习。拒绝学习，就是拒绝成长。家长不学习，会被孩子看不起并且和孩子有代沟。夫妻一方不学习，就会有隔阂，学习的人如同长高的树，自然会有高藤来缠。

一个人不学习，就会与社会脱节，跟不上时代步伐，人活在21世纪，思想在20世纪，究竟学什麽？不是学打工的技术，而是学创业的本领。

思想观念40％+人际关係40％+专业能力20％=成功－－从这个公式裡找自己的短处，缺啥学啥，社会需要啥你就学啥，不只是学感兴趣的，而是学有利于社会，有利于成功的。

人要有二亩田，白天是果腹的，晚上是耕种未来的。「不学习」是21世纪被淘汰的八种人首选第一的人。

2. 对新生事物反应迟钝的人

任何一个新生事物的诞生都与巨大的商机挂钩；任何一个新生事物的诞生，又都在一片反对怀疑拒绝中悄然来临。

21世纪的新生事物一定和趋势有关，而趋势不是用眼睛看的，是要用眼光来判断的。谁抓住趋势谁就抓住了未来。

不学习就会把推论当结论，用已知判断未来，对新生事物视而不见充耳不闻，最终一定被社会淘汰。

3. 靠个人能力单打独斗的人

21世纪是英雄退位团队进位的时代。抱团打天下已是趋势，谁拥有人群，谁拥有市场。1+1=2叫数学，1+1=11叫经济学。一根筷子能折断，十双筷子折不断。

4. 玻璃心，心理脆弱容易受伤害的人

事情发生的大小不重要，而你的想法看法很重要。事情本身不伤害人，而你的想法会伤害你。

就像老和尚与小和尚下山的故事一样，那个小和尚被自己的想法折磨得死去活来。百折不挠千锤百炼是中国人发明的词。

5. 技能单一没有特长的人

就像猫与老鼠的故事一样，猫说：「什麽年代了，一种技术能活吗？」

据经济学家预测：「到2015年，中国将有50个行业要淘汰。」没有危机是最大危机，满足现状是最大陷阱。人一定要在得意时给自己找退路，不要等失意时再找出路。

6. 计较眼前目光短浅的人

计较眼前会失去未来，计较小钱会失去大钱。没有远见必寻短见。

全世界最好的投资最没有风险的投资就是投资学习，学习可以让人有远见，学习才知道未来的趋势。

7. 情商低下的人

很多人翻脸比翻书快。古人说：小不忍要乱大谋。

脾气来了，福气走了。IQ是智商高可以找一个好工作，EQ是情商高可以有未来，AQ是逆境商可以变成登峰造极的人。

世界上80%的人见了困难就躲避的人，他一事无成。

世界上15%的人见了困难能迎刃而解的人，是成功人。

世界上5%的人是打着灯笼找困难的人，这种高情商的人将成为登峰造极的人物。

心理学家总结四种情商的结局：

有能力有脾气的人－怀才不与

有能力没脾气的人－春风得意

没能力有脾气的人－一事无成

没能力没脾气的人－贵人相助

8. 观念落后知识陈旧的人

过期的食品不能吃，过期的观念也不能用。21世纪的成功学，不是你赢过多少人，而是你帮过多少人。学助人成功的本领。

世界上最大的敌人，不是别人就是自己。人成功在缺点上，失败在缺点上。成功是优点的发挥失败是缺点的累计。

六大劣根断送一生：自以为是，不以为然，以老卖老，老气横秋，格格不入，每况愈下。

只要你把人做好，这个世界都属于你。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：Cheers Working Women

日期：27/7/2017