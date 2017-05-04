危险！臭氧治疗，竟然会……

臭氧治疗（Ozone Therapy）遭大马卫生部禁止，敲响警钟！

卫生部长拿督斯里苏巴马廉说，臭氧治疗最严重可致命，全球也无任何国家承认臭氧疗法。

什么是臭氧治疗？

俗称“洗血法 ”，通过臭氧疗法机器将人体的血液抽出来注入臭氧，再重新输入人体。

另一种方式则是直接将臭氧以针筒注射入血液（静脉）中。

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（照片摘自网络）

功效？

据传，除了有美容功效，还能用于抗菌消毒、伤口处理、抗炎、治疗HIV、心脏病、慢性肝炎、糖尿病、黄斑性病、帕金森氏症等等100 种不同疾病。

但是，这些功效都具争议性，换言之，不可信。

风险/伤害：

由于疗程涉及抽取血液，所以将出现血栓风险，即血管中出现血块，妨碍血流。使用不合格器材，还可能导致器官永久性伤害，甚至是死亡。

另外，若所用臭氧来自于受污染空气，也将导致血液凝结或其他致命伤害。

大马卫生科技评估组（MaHTAS）进行的评估发现，没有科学证据显示臭氧疗法能有效治疗任何疾病。

目前，卫生部勒令提供臭氧疗程者、制造商和进口商在2017年7月1日之前，收回市场上所有的臭氧治疗仪。

根据2012年医疗设备法令，卫生部可对违例者採取法律行动，一旦罪成，可被罚款不超过20万令吉，或监禁不超过3年或两者兼施。

编辑： Angel 迎晶

日期： 4/5/2017

参考自：

马新社

Natural News

Natural News （中文版）

东方日报

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