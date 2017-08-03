到越南必吃八大特色美食！

越南饮食受很多国家影响，所以非常多样化。由于曾被法国殖民，所以越南人饮食有些西化，他们习惯食用法国面包、咖啡、牛肉、酸奶和芝士。越南也受中国影响，所以使用筷子、沿用中餐的烹调方式，也喜欢吃米粉。越南人创意运用各国食材，烹调出一道道富有本土特色的经典美食。

越南料理多以大米、猪、牛、羊和虾肉等，搭配新鲜蔬菜及各类酱料。吃起来口感丰富又不失清爽！去到越南，有什么是必吃的呢？

一、越式法国面包

19世纪法国统治越南时，就引进了法国面包。之后越南人配合当地人的饮食习惯，将法国面包烤得外酥内软，并融入当地惯用的食材——虾、烤肉以及大量的蔬菜，发展出这道越南著名的街头美味

二、越南米粉

越南有著名的以优质大米制成的米粉。街道两旁随处可见大大小小的牛肉米粉档。越南人惯常选用的牛肉是黄牛肉，搭配大量的生菜、香料、辣椒和柠檬汁，再淋上热汤，一碗平价又美味的越式风味料理就呈现眼前！

三、越南春卷

越南春卷是越南随处可见的街头小吃。以糯米制作的透明春卷皮裹着豆芽、猪肉、虾仁、葱段、粉丝、鸡蛋等馅料。可沾上由鱼露、醋、辣椒、蒜等制成的酱料，口感会更多元。你可以选择直接吃，或是油炸至金黄色后，以生菜包裹着吃哦！

四、甘蔗虾

甘蔗虾是把去了壳的新鲜虾肉，剁碎打成虾绞后，裹在甘蔗枝上置入锅里油炸而成的典型越南菜。外皮金黄酥脆，虾肉则吸收了甘蔗的清甜，粘辣椒梅子酱配着吃，甜而不腻！

五、越南虾饼

越南虾饼是以完整新鲜的大虾，裹上调味后的面糊，油炸至金黄色的酥脆小吃。香脆可口得让人吃了一口又一口！虽然大马也可尝到，但越南的虾饼别有一番风味哦！

六、白玫瑰

白玫瑰是越南会安的名菜，有点像云吞，但它只有在会安才能吃到哦！它由米卷裹着蒸好的虾仁和肉，搭配着酱吃的一道小菜，吃起来相当爽口。

七、越南肉粽

肉粽是越南的传统美食，有别于我们一般吃的，它用的是一整大块肉加上各种香料，放入锅里煮熟而成的。吃之前，可先将肉粽切成薄片或是块状，沾着鱼露和胡椒粉吃。吃起来并不会油腻，口感有点像贡丸哦！

八、糯米饭

越南人的五色糯米饭可是把糯米饭发挥到了极致的代表作，在越南街头的路边摊到处都有，甚至还有糯米饭专营店。糯米饭配上绿豆粉、烧腊、卤蛋、肉松等配料，色香味俱全，齿颊留香！

是不是忍不住流口水了呢？这些越南的特色美食，很多都是街边摊就能找到的平价小吃。由于蔬菜量很多，吃起来不会太腻，清爽可口，所以就不用太担心会发胖啦！

编辑：童彤/Angel 迎晶

资料出处：新浪博客、KKDay网、蚂蜂窝网、 图片取自网络