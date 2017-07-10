别不开心 远离这4个坏习惯

想要变得快乐一些，就请远离这4个坏习惯

在追求快乐的时候，我们会忘了什么是快乐，因为在追求快乐的过程，我们变得焦虑不安。以为自己升职加薪就能真正快乐，所以现阶段不断与别人做比较、不断妒忌别人的业绩；以为自己能住大房驾豪华车就能真正快乐，所以现阶段不断地赚钱拼搏，没日没夜把心思放在工作上；以为自己拥有得越多越快乐，所以忘了如何珍惜和感恩、忘了什么是知足常乐。

所以，在追求快乐的时候，别忘了改变思考方式和心态上的一些坏习惯。不要让以下4个坏习惯，让你离快乐越来越远：

1）喜欢跟别人比较

人生的最大缺憾，就是拿自己和别人做比较。和高人相比使我们自卑；和俗人相比使我们下流；和庸人相比使我们骄傲。

其实，每个人都有自己的特点，每一个人都是独一无二的奇迹，不必要拿自己的优点与别人的缺点作比较、也不要经常自叹自己某处不如人。每个人有自己的天赋、个性、亲友与人生目标，只要把目光专注在所拥有的一切，尽力而为，就不会因为对自己不满而感到不开心。

2）对拥有的感到理所当然

你能呼吸、能思考、能吃美食、能运动、能与亲友相聚，都不是什么理所当然的事。当你拥有这一切的时候，就要懂得感激，这样能够改变你的人生观，因为你会注意到你拥有的是什么，并会感到满足和珍惜，而不是一直专注在自己的失去和不足之处。

另外，也不要把别人对你的好当做理所当然，可能是家人、是朋友、是爱人，就因为他们喜欢你，在乎你，所以才会没有理由的对你好。如果你身边有这么个人，请好好珍惜。哪怕你一个淡淡的微笑，他们也会感到心里暧暧的。

3）常感到恐惧与憎恨

恐惧能帮助我们提高警觉，保持安全，这是身体的必要机能，但是不要让恐惧控制着你，让你害怕失败的心情、让你变得畏畏缩缩、让你不敢面对挑战。当你感到恐惧时，深呼吸，告诉自己世界很美好，我很安全。以自我慰藉的方法给自己勇气，将能平静面对恐惧。

另外，憎恨的情绪对人无益。电影《教父》，就有一句经典台词：“不要憎恨你的敌人，那会影响你的判断力。”因此，憎恨只会蒙蔽我们的双眼，做出不合理的决定。放下这些恶意的情绪，把时间花在培养善意，好好地做出行动，就能产生正向结果。

4）总是想着过去与未来

如果你总是停留在过去或烦恼着未来，你可能会错过好好体会当下的机会。经常回忆及陷入过去遗憾的日子、过去光荣的时光，都会让自己裹足不前，没有信心让自己过得比以前更好。而且事实是，你根本没有机会再回到过去。

另外，忙于计划未来的人也常常不懂得体会当下，进而错过当下许多的美好时间。因为自己对未来会感到不安，想要做好事情去掌握未来，所以只想着积极拼搏不懂得休息和享受。因此，想要快乐一些，就专注于现在的每一刻把！因为这是你唯一可以掌握的时刻，好好去体验和感受，活在最好的当下。

资料来源：经理人ManagerToday

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