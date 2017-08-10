初次见面好尴尬 如何做个高情商的沟通者

避免尴尬地Say Hi

做个高情商的沟通者

无论在职场上抑或聚会上，我们免不了要认识新的面孔。

在对方面前留下好印象非常重要，因为如果对方打从内心不喜欢你，那在这一场见面之后，要跟对方有进一步合作或接触机会就微乎其微了。

对于一些不知道如何在初次见面中表现的人，这里有一些小技巧可以帮你避开初次见面的尴尬，同时打开良好的人际关系：

1）重视与新朋友的会面机会

与新朋友见面时要表现出发自内心的渴望与热情。在一些商业的聚会中，有些人的自我介绍会显得有些僵硬跟简短，但是情绪智商高的人通常不会这样做,他们不会强装笑脸，而是试着让自己轻松一些。你可以站的自然一点，让脚开一点也没关系，让自己感觉放松，要记得随时跟对方眼神接触，并且在握手的时候握紧一些。

2） 大方地恭维对方

如果你注意到对方有一些不错的优点，那你要随时称赞对方，而且尽快做。情商高的人，在他跟对方一接触的时候，就会表现出他是一个真诚的聆听者。如果新朋友是个沉默寡言的人又或者常常会冷场，那就是交谈过程中没有提出好的问题，让他不感兴趣。

3）问至少两个开放型的问题

尽量不要只是问“是或不是”这些很基本的问题，那你这个对话很轻易就中断了。当人们提出一些他们真正有兴趣的话题时，把这个话题当作是一种开放问句问对方。比如“喔~你是怎么开始那个兴趣的?你当初爱上这个兴趣的原因是什么?”，自然而然就能打开对方的心房。

4） 找一些有趣的事情来分享

在谈话的时候，你要让对方觉得你是很专心在听他的说话的，不要东张西望、看看手机、心不在焉，这样很难招人喜欢。高情商的人，知道跟对方建立连结最快的方式，就是找到彼此共同的兴趣，如果没有，那就找一些和对方领域相关的有趣事情分享。

5） 道别时记得称呼对方名字

当你初次碰到一个人时，记得先称呼对方。在交谈中，有机会时也称呼一下对方。至少在交谈结束的时候，要称呼一下对方。例如离开时可以跟对方说：“真高兴跟你谈这些话题啊，Jovis，我们保持联络啊。” 最后，那些情商高的人会记住跟对方有关的一些小细节，比如对方的伴侣名字、小孩叫什么或是他们养的宠物名称。

资料来源：大纪元

图片源自Pexels

编辑：淑婷