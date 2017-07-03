创吉尼斯记录！世界第一天空悬廊

重庆今年新增天空悬廊是园区八大高空刺激项目之一，自开放以来备受游客关注。5月19日，天空悬廊项目被吉尼斯世界纪录认证为“最长的悬挑空中玻璃走廊”。这座“天空悬廊”成“A”字形，桥面铺设全透明玻璃，位于近百米高的悬崖峭壁上，全长200米，向外悬挑70米。站在桥上的时候，甚至能明显感受到桥在晃动！

重庆万盛梦幻奥陶纪是中国少有的高空刺激体验类主题公园，除了“最长的悬挑空中玻璃走廊”之外，其余七大高空项目玻璃吊桥、悬崖秋千、高空荡桥，云端廊桥、高空漫步、步步惊心、极限飞跃也是游客们的必玩项目。

悬崖秋千

邻崖而建的“悬崖秋千”让你荡漾在300米的高空中体验“命悬一线”的快感。四米、六米、八米长的秋千，任君挑选。

玻璃吊桥

这条悬挂在300米高空，跨度150米的玻璃桥绝对也能让你手冒冷汗。走完全程，除了挑战的满足感，你还会收获喀斯特地貌的美景。

高空漫步

平均间隔30厘米的金属钢梁隔空步道，悬挂于落差150米高空中的临崖边。往下看是万丈深崖，小心脏都要快跳出了！

极限飞跃

极速飞跃就是“高空漫步”的升级版。想要挑战更刺激的，可以尝试在有100层楼高的悬崖边，间距0.8米-2.5米不等的平台之间高空跳远。

追求刺激、快感的朋友，赶紧去挑战自我吧！

资料来源：搜狐、每日头条、今日头条

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编辑：童彤/淑婷