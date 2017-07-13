刘亦菲、杨洋主演的《三生三世十里桃花》发布3张CP海报！

电影版的《三生三世十里桃花》 由刘亦菲、杨洋主演，昨日发布了三张CP海报，首度曝光司音、墨渊的玄衣战袍造型！

海报中有两人身着布衣恬淡相守的，有凌厉持剑并肩作战的，萦绕在两人周围的桃花瓣历经三世依旧娇艳，配合身后的水墨毛笔字，充满着情牵三世的诗情画意。

电影《三生三世十里桃花》改编自同名人气小说，围绕青丘上神白浅和九重天太子夜华所历经的三生情缘，讲述了一段虐心蚀骨却又感人至深的旷世绝恋。

此次发布的三张CP海报中，刘亦菲、杨洋两位上神以三世之中的不同身份造型依次出现，第一世司音、墨渊的造型更是首度曝光，海报上两人均身披玄衣战袍、束发戴冠，无论是凌厉的眼神还是肃然而立的站姿，都散发出能够携手征战四方的威严气势。

电影《三生三世十里桃花》自筹备之初就备受关注，刘亦菲、杨洋两位主演更是被不少观众评价为“颇具原著神韵”。此前曝光的造型，无论是青丘女帝、九重天太子，还是凡女素素、落入凡间养伤的夜华，都备受观众好评。

刘亦菲坦言这次的角色对自己的表演也是很大的挑战，因为拍每一世时都必须沉下心体会角色不同的心境，拍完这部电影后感觉自己真的经历了一场长达三世的虐恋。而杨洋饰演的太子夜华，五万年中经历了心意相通和求而不得，在甜蜜厮守和深情苦等中经历了跨度极大的情感变化，杨洋透露自己在演这部电影时，“饱尝撕心裂肺之苦”，很多次演完一场戏后都需要很长时间才能把自己的情绪缓过来。

电影将于8月4日于中国正式上映。

编辑：Angel 迎晶

资料来源：新浪娱乐、搜狐

日期：13/7/2017