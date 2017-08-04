出国旅行送什么？绝对不是这8种礼物就对了！

出国旅行，「送礼」是一门大学问，若不慎触犯忌讳，反会影响到彼此情谊。如何送得巧、送得妙？除了众所皆知的钟錶、鞋、伞外，还有哪些不能送？旅游搜寻网站《Skyscanner》整理出适合送人、不适合送人的礼物清单，一起来看看吧！

不适合当礼物的物品：

1. 钟錶

钟与「终」同音，送钟会让人联想「送终」，在传统习俗中，不建议当礼物送人。

2. 鞋子

这也是众所皆知不可当礼物的物品，一种说法是鞋与「邪」同音，不吉利；另一种说法是送鞋可能会与对方失去联繫。

3. 伞

伞音同「散」，送人伞意味分手、离散，被视为不吉利的礼物。

4. 蜡烛

蜡烛常用来祭祀亡者，不适合作礼物送人。

5. 芭比娃娃

体积不大的芭比娃娃相传是「小人」象徵，放家中可能会招惹邪灵。

6. 石头

石头容易附着邪灵，不要轻易在国外捡拾漂亮石头赠人。

7. 钱包

除了财产共有的夫妻外，传闻送钱包会把自己财运送走。

8. 刀剑

不仅是安全考量，送人刀剑还有「一刀两断」意味。

建意当礼物的物品：

1.特色物品

选择当地独有的特色物品赠人，不仅较有纪念价值，也较有诚意（证明旅途中真的有想到对方）。

2.地方美食

没有人不爱美食，赠送当地独有的美食，绝对不会错！

3.明信片、地图

与友人分享旅途中的美丽风景，是一种乐趣。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：中时电子报

日期：4/8/2017