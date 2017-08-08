侠盗联盟背后 还有这感人的故事

冯德伦感谢刘德华义气相挺！

冯德伦执导的《侠盗联盟》即将在大马上映，他7日在微博上以《原来一夜白发是真的》为题发长文，同时感谢刘德华义气相挺。原来《侠盗联盟》一开始的男主角是冯绍峰，而不是刘德华，就在一切准备就绪，开拍一个月前，冯绍峰却在台湾拍戏时发生意外，胸椎骨折，导致无法入组。

「所有勘景、准备、工作人员都确定了… … 数百人也已经跟着在戛纳（坎城），几千万已经花了，我必须做一个决定，拍还是不拍？」

冯德伦身为电影的导演和监制尤其倍感压力，怎么去临时找合适的演员？他在开拍前3个星期就不停打电话联系寻找男主角，但得到的都是坏消息，不是档期无法配合、就是趁机开天杀价、再不然就是干脆不回电话。开拍时间一步步贴近，心如火焚却又无能为力，冯德伦一夜之间满头白发。

开拍的前10天，冯德伦已经觉得很疲惫，而就在最黑暗的时刻，曙光出现了！冯德伦表示，自己也没有料想到这种情况还能找到巨星帮忙，而且片酬没有因情况而增加，他就是刘德华！

刘德华了解冯德伦的情况后，马上协调自己的档期，不但成了电影的男主角，还更多地参与到整部电影，成为《侠盗联盟》的监制。

「对华哥的支持我无言感激，唯一我能做的就是把片拍好。现在电影已经完成。我敢说这是一部非常有诚意的娱乐大片。在此衷心说句：谢谢你华哥。」

今年1月17日，刘德华在泰国拍摄广告时，不慎堕马受伤，伤势严重，被迫修养长达半年之久。为了让刘德华能多休息，冯德伦也不勉强刘德华参与片子的任何宣传活动，但刘德华复工后就忙着一连串新片的宣传活动，他表示希望自己能参与其中。

刘德华8月8日第一站将到北京出席新片《侠盗联盟》记者会，导演冯德伦率领舒淇、尚连奴、张静初及杨祐宁一起登场。接着华仔预定9日抵台，10日出席《侠盗联盟》记者会与映前见面会。

《侠盗联盟》将会在大马时间8月10日上映。

《侠盗联盟》The Adventures 预告片

图片源自：冯德伦微博

编辑：淑婷