你是否有电话恐惧症？

你会不会害怕听到电话铃声呢？

听到电话铃声会感到神经紧张甚至严重焦虑，这就是电话恐惧症(Telephonophobia)。

电话这种在现代社会已经是不可缺少的联络工具，通过电话，我们即便不出门，也能与他人交流感情、沟通事物。

但电话隐约间却成了一些人的恐惧对象，为什么会害怕听到电话的铃声？为什么在打电话给他人时会感到紧张？为什么能在讲台上、大众前滔滔不绝的人也会害怕用电话沟通？

对这些人来说，打电话时一种非常复杂的互动方式，在线治疗网站Joyable辅导副总裁 Jill Isenstadt 说：“你的思维必须高速运转，还必须对别人的话作出恰当的反应。”

电话恐惧者有什么特点/症状？

1. 电话经常静音，听到电话铃声会感到神经紧张甚至严重焦虑。

2. 不愿意主动接打电话。

3. 陌生电话绝对不接，未接来电也不愿回拨。

4. 使用简讯、邮件等方式交流却不会有焦虑症，甚至觉得面对面谈天都比用电话来得好。

5. 其他症状如：在电话中持续高度紧张、话少、对电话交流中的沉默感到不安。

为什么会用电话恐惧症？

1）因为电话是一个即时性较强的交流方式，在电话上必须要立即作出反应。而利用简讯、邮件或甚至面对面时，都有足够的思考空间，以确保正确地传达自己的意思。如果沟通失败，会变得更焦虑不安。

2）会害怕接不下话的尴尬气氛，因此在沉默的时候往往就会想着如何要赶快结束这话题。

3）会想着到底有什么重要的事情一定要用电话说？因此常常电话铃声一响，就会担心有什么事情发生，然后还不得不马上处理。

4）想要躲避一些事情，因此不愿意接打电话。例如朋友过于频繁的邀约，会对朋友的来电感到烦躁、公司业务未完成，对于同事的来电会感到恐惧……

5）曾经在通电话时有不好的回忆，因此害怕通电话。例如曾经在电话里告白失败、被批评、被解雇等等，又或者你每次不愉快才会通电话，久而久之，对通电话会产生抗拒。

6）在很忙碌或不方便的时候电话响起，总觉得被破坏了现有的节奏。由于讨厌被干扰，因此变得很不愿意接听电话。

如何解决/克服电话恐惧症？

1，每次打电话给别人之前可以先打个草稿，把重点内容写上。

2，通电话的时候保持微笑，这样心情自然就会放松、思路也会变得清晰。

3，打电话之前可以在心裡积极轻鬆地「预演」一次愉快的通话过程，给自己一些积极的心理暗示；最后，在真正打电话时，声音要尽量洪亮清晰，语气也要尽量平静、随和一些。

4，找出害怕通电话的原因，例如你对电话上的“沉默” 感到尴尬，可以想想沉默其实是日常对话中必然出现的事，人在沟通的时候确实需要时间思考双方的说话内容。

5，用逐步式的训练方式缓解电话恐惧症，对于什么电话都不接的人，可以试看先接听亲密好友的电话、到相对熟悉的朋友，然后减少使用简讯，试着主动拨打电话询问事情。

如果电话恐惧没有影响你正常的社会功能，那其实也无所谓。

参考资料：百度百科 、生活报橘、泛科学

图片源自Pexels

编辑：淑婷