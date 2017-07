以歌曲缅怀一代巨星Chester Bennington

以歌曲缅怀一代巨星

林肯公园(Linkin Park)是一组来自美国加州的摇滚乐团,也被认为是新金属最成功的乐团。多年来,Linkin Park载誉无数,他们曾5次获得全美音乐奖,并2次获得格莱美奖,还曾5次获得MTV欧洲音乐大奖。

然而却传来令人震惊又不舍的消息!主唱查斯特(Chester Bennington),在洛杉矶自宅内上吊自杀,享年41岁。他在当地时间20日早上9点被发现已气绝,身后留下与2任前妻生育的6名子女。

群星纷纷在网上悼念致哀,OneRepublic乐队、韩国乐团「CNBLUE」成员姜敏赫、「FTISLAND」主唱李洪基、日本乐团「ONE OK ROCK」主唱Taka、「RADWIMPS」主唱野田洋次郎、台湾乐团「八三夭」主唱阿璞、舒淇、徐若瑄、天后Rihanna 、Ashley Greene、Chris Kirkpatrick、Dwayne Johnson等,JJ林俊杰也在脸书上发文哀悼「我们失去了一位优秀的音乐人,太遗憾了…」。

或许你对Chester Bennington感到陌生,但他的歌你一定有听过。好莱坞大片《变形金刚》选用他们的摇滚冠军单曲〈What I’ve Done〉,电影迅速获青少年影迷认同,他们再为续集《变形金刚:复仇之战》贡献主题曲〈New Divide〉。

美国《滚石》杂志2012年曾邀读者票选「联合公园」10大嗨歌,位居第一的就是他们第一张专辑《 Hybrid Theory》中的《In The End》。

第一:第一张专辑《 Hybrid Theory》中的〈In The End〉

第二:第二张专辑《 Meteora》中的〈Numb〉

第三:第一张专辑《 Hybrid Theory》的第二首单曲〈Papercut〉

第四:第二张专辑《 Meteora》中的〈Faint〉

第五:第二张专辑《 Meteora》中的〈Breaking The Habit〉

第六至第十分别是:〈Somewhere I Belong〉、〈One Step Closer〉、〈Waiting for the End 〉、〈Crawling〉、〈A Place for My Head〉

事实上,Linkin Park才在5月推出第7张专辑《One More Night》,10首歌的革命都相当的悲哀,包括〈Good Goodbye〉、〈Heavy〉、〈Sorry for Now〉,其中的一首新歌〈Nobody Can Save Me〉的内容就像遗书,有网友发现歌词里有 Chester Bennington 的真实处境,Chester在童年时被男子性侵的阴影挥之不去,歌词中提到“我悬宕在边缘,想驱赶心中的黑暗,因为没人能拯救我”、“我想彻底清醒,摆脱过去,只有我可以救赎自己”、“我选择了错误的解决方式”等充满失落的语句,许多网友表示“多希望来得及就你”。

资料来源: 苹果日报 、新京报网

图片、视频源自网络

整理:淑婷