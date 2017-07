从真实世界中寻找卡通角色

幻真幻假的童话世界

在大纪元 的一篇文章里,有着一系列虚幻与现实的有趣图组,让人发现两者之间其实仅一线之差。

如果你也尝试细看周围的一切,或许你也能找到似曾相识的电影电视画面。

1)左: The Lion King ( The Walt Disney Company ) ; 右:Imgur

2)左:Shrek 2 (DreamWorks Animation) ; 右:IG hosico_cat

3)左:Bambi (The Walt Disney Company ) ;右:IG detecting.blurred.posts

4)左:Kung Fu Panda (DreamWorks Animation);右:Imgur

5)左:The Fox and The Hound (The Walt Disney Company ) ;右:Imgur

6)左:The Looney Tunes Show (Warner Bros) ;右:IG goa_83

7)左:Finding Nemo (Pixar Animation) ;右:Imgur

8)左:Aladdin ( (The Walt Disney Company ) ;右:Imgur

9)左: The Lion King ( The Walt Disney Company ) ; 右:Tumblr

10)左:Shrek(DreamWorks Animation) ;右:Imgur

现实生活中多点观察、找些乐子,让自己存在于无忧的童话世界。

资料来源:大纪元

图片源自网络