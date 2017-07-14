九把刀电影《报告老师！怪怪怪怪物！》的主题曲《末日闹钟》来咯！八三夭马拉松创作100个小时！来听这首歌里的末日感、暗黑感、暴力感！

九把刀青春惊悚巨作“报告老师！怪怪怪怪物！”电影主题曲《末日闹钟》 叛逆上架！

《末日闹钟》由八三夭首次与九把刀跨界合作，歌曲跳脱华语歌的框架，是一首叛逆的暴力美学歌曲！九把刀睽违六年耗资一亿打造青春惊悚电影《报告老师！怪怪怪怪物！ 》，挑战独一无二校园怪物片。

这次为了以音乐来表现出剧中主角的内心转折，九把刀特别钦点八三夭阿璞为电影量身打造主题曲。阿璞说：“九把刀找我们写歌，我都准备好要写『那些年我们一起追的女孩2之风云再起』的抒情歌，没想到他居然要我们写另类的重摇滚，看完电影后有很大的冲击，觉得自己一定要写出史上无敌酷的作品。”

九把刀跟阿璞说：“我要的是末日感、暗黑感、暴力感的歌曲”于是八三夭马拉松创作100 小时，爆裂震撼的编曲，创作出这首充满末日感的暗黑摇滚曲风，九把刀听了demo之后，大赞说 “这就是我要的 ！”表示非常满意。他不但没有改东西，还立刻写了两、三个版本的歌词，很迅速的完成这首《末日闹钟》。

八三夭之前的创作歌曲〈大逃杀〉、〈饥饿游戏〉这两首歌的题材，也是比较压抑、暴力的歌曲。阿璞说：“人世间不会只有存在美好的事情，黑暗的一面是并存在这世界上，对创作歌手来说反而是写黑暗面的歌，难度更高，因为要拿捏尺度，不是为了批判而批判，乱干一通。创作这首歌还是希望歌曲带出深层的意义，当你正在经历学生时代的彷徨无助时，希望这首歌像是一个出口，爆裂的唱出愤怒和不满。制作完这首歌时感觉自己功力大增，像是打通任督二脉一样，觉得自己通过挑战了，希望歌迷喜欢爆裂叛逆的八三夭。 ”

制作这首歌最大的挑战就是配唱，阿璞的声音被要求要特别有爆发力，在录音时电脑一直过热当机，感觉随时要爆炸了，录音时真的很有末日氛围。配唱到歌词“我不想疯掉”时，阿璞一度濒临崩溃，高难度的挑战声线撕裂音，听了会被震慑住，令人激赏。

八三夭被问到在学生时期是否有霸凌的经验？八三夭阿电说：“自己高一被留级，后来重念，我就成了班上年纪最大、最坏、最凶的家伙，因为行为偏差而开始霸凌别人，常常阿鲁巴同学大概有数十人受害，直到后来接触了摇滚乐，找到了自信心，不再以霸凌别人来证明存在感，我开始帮助同学，不再欺负弱小，对于曾被我霸凌的人现在还感到十分愧疚。 ”

马上抢先听一听这首呕心沥血之作《末日闹钟》！

编辑： Angel 迎晶

资料来源：滚石

日期：14/7/2017