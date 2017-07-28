考验忍笑功力

做一件正经事情时，就得要藏住嬉皮笑脸的模样，因为只有摆出认真的态度才显得具有说服力。

然而，碰上有趣好笑的事情却又无法放声大笑时，却是挺辛苦的感觉。

日前有电视台就对大马版Mr.Bean（Faiket Luari）在校园进行的师生活动加以报道，但主播们对这可爱先生的出现藏不住被逗笑的心情，因此只能“忍笑”播报该新闻。网友们对此纷纷表示 “这就是Mr.Bean的力量”、“主播不是机器人”、“这样的播报方式很有趣” 等等。

人非圣贤，有失误再所难免，况且有些心情难以掩饰，因此主播们这样的“失误”反而更显人性化和可爱。

除了大马之外，也跟你分享一些地区的主播所面对的“忍笑”尴尬情况。

一名嘉宾在新闻直播时摔倒，中国女主播笑场不止，最终跟观众说声对不起，保持冷静后继续播报新闻。

由于双十一的购物情况疯狂，网络上出现“剁手”的恶搞视频，韩国主播们被网友的才华给“逗笑”了。

而台湾的这名主播不知为什么笑场，但有趣的画面让网友觉得“忍笑”好痛苦。

说到破解笑场的场面，美国新闻台Fox9 就真的能完美驾驭！一名气象局主播把衣架留在衣服内，因为感觉不舒服，当场就把衣架拿出来，这举动逗笑了另外两位主播同僚。他们的反应自然有趣，果然是“随意”报新闻才不会担心有大失误啊！

每一个新闻台都有自己处理新闻的风格和方式，无论如何，播报新闻时的失误会影响主播的专业程度，因此在无法对某些新闻开怀大笑时，确实只能以“忍笑”处理了。

最后，向主播们致敬！

资料来源：Youtube