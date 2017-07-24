为什么家里的东西总是找不到？请养成这7个好习惯

为什么家里的东西总是找不到？

是不是每一次在心满意足地整理完房子后，房子却在一周内变得乱七八糟，打回原形？然后东西又越来越多、空间又越来越小… …

家里的东西总是找不到是有原因的，为了避免问题出现，首先要养成以下的好习惯：

1）购物之前，先处理掉原有物品

当决定购买一项东西之前，先处理掉一项原有的物品。像是如果打算买一个包包，可以把旧的包包先捐出去，这样东西就不会一直增加了。

2）重新检视现有的物品

趁着周末或空闲的时间，检视已经没有在用或者是不需要的东西。就像一些玻璃瓶、纸箱等等，可以拿去环保，不要有一种“这可能未来可以用到”的心态。

3）贴标签

很多时候找不到东西是因为随意摆放，只要贴上标签就能轻易找到想要的东西，像是在盒子、罐子贴标签，这样一来，不用打开盖子就能知道里面放的是什么。

4）意识到空间就是金钱

每一个空间都是金钱，因此放了很多没有用到的物品等于在浪费空间。请丢掉多余的东西，让身边只有自己会用到或喜欢的东西。

5）东西不要占满空间

每一个空间都要保持良好的通风，因此不要把东西塞得满满，像是橱柜里的衣服，最多只能占空间的80%，这样做其实也是方便找自己想要的衣物。

6）决定摆放东西的位置

在使用了某些东西之后，摆放回原有的位置。就像把眼镜、钥匙、文具等固定摆放在一个位置，这样就不用浪费时间一直找这些常用到的东西了。

7）爱惜所拥有的物品

最重要的就是不要一直购买已经拥有的东西，在每次一添加某些东西时，先问问自己需不需要。珍惜所拥有的东西，是一件幸福的事。

资料来源：ManagerToday经理人

图片源自Pexels