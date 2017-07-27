中国主持人孟非也输给这神童！3岁娃萌翻众人！

3岁男童王恒屹的惊人表现

爱奇艺、远景影视联合出品的《了不起的孩子》是一档儿童脱口秀节目，如今来到了第二季，由孟非、谢依霖担当主持（第一季：孟非、昆凌）。节目最大的看点是孩子们充满意外性的表现，让大家感受到孩子们的无限可能，萌娃们的超年龄神技，就连大人们也会自叹不如。而萌娃有时候在台上突然哭泣、满场奔跑或者冷落孟非的场景，也尽显这些孩子平日里古灵精怪的可爱一面。

在第二季的第一期，邀请了一名来自山东的3岁男童王恒屹。他不仅认识3000多个汉字、能在短时间背下一首古诗、辨识出200多个国家的国旗国徽，还能听到一秒歌曲的前奏就能判断曲目，小小年纪的超强记忆力，加上可爱的表情动作，让王恒屹受到大家的关注和喜爱。值得一提的是，王恒屹的“死穴”就是保安人员，因此见到保安，他就会特别紧张、害怕，还会带有敬意，他的反应逗乐了现场的观众。

被王恒屹圈粉

节目播出之后，网友最关心的无非是这样的小神童是怎么样炼成的？王恒屹的奶奶向我们分享了她的育娃经验：“我们家长从来都没有逼迫小屹干什么事，一切都是他顺其自然地学会的，他有兴趣的事就会学的很快。” 而说到小屹听歌识曲，奶奶表示，他喜欢的歌他就一直听，不喜欢的前奏一响他就换，直到听到自己喜欢的。因此渐渐的小屹听到某一首歌的前奏就知道这是什么歌。

对此，有网友评论“叫保安那段太好笑了”、“太聪明 太可爱”、“3岁能记200首歌真厉害”、“这不科学”、“到底人类有多大的能量可以爆发”、“彻底神童”、“我已经成了他的超级粉丝” 等等。

资料来源：深窗资讯 、百度百科

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编辑：淑婷