东方有个巴黎——越南胡志明市

别以为越南落伍朴素，世界经济论坛年会期间发布的《十大创新城市》名单中，越南的胡志明市排名第二。这座被喻为“东方巴黎”的城市，因曾被法国殖民，所以当地的美食与建筑，都带有浓烈的法式风情。

这里以浓厚的法兰西风建筑著称，街头随处可见露天的咖啡雅座和法国面包摊，充满着热带风情式的浪漫。

诱人的不只是美景，胡志明市的物价便宜又具特色，这里早已成为全球炙手可热的自助旅游地之一。马上介绍你到胡志明市必游的6大景点！

1.西贡歌剧院

西贡歌剧院位于繁华的同起街上，这栋华丽的歌剧院曾是越战时期的议院会场。如今，则是越南传统文化及表演艺术发光发热的舞台，天天都会上演各种精彩的表演！

这座建筑白天时优雅；夜晚则璀璨艳丽。整座建筑的浮雕和花纹精致典雅，是最具文创价值与艺术风情的景点！

2.西贡邮局

文青必去！这西贡邮局是胡志明市中心的邮政总局，是法国殖民时的第一间邮局。整座鹅黄色的建筑散发着温暖又华丽的古典气息，墙身布满典雅的雕刻，厅内装饰精致。

大厅的两侧摆放着复古电话亭，以及法国地理学家手绘的越南地图，正中央挂着胡志明的画像。入场是免费的，大家还可以在这里买到明信片和各种纪念品，写完后就可以直接寄出了哦！

这座教堂仿照巴黎圣母院钟楼的设计，教堂前矗立着一座重达四吨的圣母玛丽亚雕像，宏伟庄严。

4.粉红教堂

马来西亚有粉红清真寺，越南也有一座粉红教堂呢！这座教堂绝对是充满少女心的朋友们必来朝圣的景点啦！这座粉红教堂的原名是耶稣圣心堂或新定教堂。19世纪初建时并非如此，直到20世纪才改造成这样。

原本从内到外都是粉红色，但经过最近重新粉刷之后，教堂的内部已变成白色了，不过依然不减粉嫩可爱。不过大家需特别注意，非参观时间是禁止入内的，大家只能在教堂外拍照哦！

5.范五老街

这条老街的名字起源于越南民族英雄范五老，这里集餐厅、酒吧、旅行社、咖啡馆、旅馆及商店于一身。这里还售有许多平价的当地特色美食，简直就是吃货背包客的天堂！

范五老街可是越夜越热闹、越繁华的呢！街上音乐不断，伴随着外国人边喝啤酒边聊天的爽朗笑声。来到胡志明市，一定要来这里感受一下热带异国风情啦！

6.咖啡公寓

别以为越南只有古老的建筑物，这里还有时下文青最夯的“咖啡公寓”呢！这座咖啡公寓位于胡志明市的第一区，是由老旧的住宅区改装而成的。每一个宫格都是一间咖啡室，无论日式、越南或是意大利式咖啡都应有尽有。

公寓一共有8层楼，每层楼不仅有各式风格的咖啡馆，还有服饰店、文具店和餐厅等。温馨提示大家，搭乘电梯需另付3千越南盾（马币近60仙），会有人在一楼收费。

越南其实没有你想象中落后，当地人的英文普及程度也没有想象中的低，语言沟通上不会有太大问题。热爱法式风情的文青别错过到胡志明市区，体验一番带有东方味儿的法式风情吧！

编辑：童彤/Angel 迎晶

资料出处：蚂蜂窝网、甘单慢慢游网、欣传媒、KLook客路官网、图片取自网络