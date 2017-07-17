世界残疾田径赛 大马两面金牌到手！

马来西亚喜摘2金！两名选手各创大会纪录！

每两年举办一次的世界残疾人田径锦标赛，今年在英国伦敦当地时间7月14日至23日隆重举行。

我国两名选手成功摘金，来看看他们在场上的两眼表现：

1）铅球 – 莫哈末吉雅（Muhammad Ziyad Zolkefli）

大马里约残奥会铅球冠军得主莫哈末吉雅，15日在伦敦举行的世界残疾田径锦標赛，破世界记录摘金！这是他继2013年里昂赛会后，第二次卫冕冠军！（2015年多哈赛会屈居铜牌）

27岁的吉雅在F20（学习障碍）级別扔出17公尺29的距离，刷新了自己去年在里约奥运会夺金时保持的16公尺84世界纪录。

2）跳远 – 阿都拉迪夫 (Abdul Latif Romly)

大马另一名里约残奥会跳远冠军得主、今年的全国最佳运动员阿都拉迪夫，16日在跳远项目同样以破大会纪录姿态摘金！这是他继2015年多哈赛会后，第二次卫冕冠军！

20岁的拉迪夫在T20 （学习障碍）级別跳出7公尺37的成绩，打破本身于2015年在卡塔尔多哈创下的7公尺35大会纪录。（他本身在去年里约残奥运则创下的7公尺60世界纪录）

再一次恭喜两位选手！

2017年的田径世锦赛将于8月4日至13日在伦敦奥林匹克体育场举行，而7月14日至23日，则举办世界残疾人田径锦标赛。

资料来源：MISIM 面子书 、#London2017

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