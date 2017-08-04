不想当月光族？改掉这6项消费坏习惯！

每个月都存不到钱？首先要改掉这6个坏习惯！

毕业起步期，工资也不多，但秉持着“月光族”的口号 “挣多少用多少，吃光用光，身体健康”，他们也就变得不在乎钱财、不懂得理财。

因此，给月光族们的理财建议是：努力学习理财知识，活学活用，争取 “用别人的钱为自己赚钱！”

在这之前，必须先了解平时在花费时的一些坏习惯：

1）只想活在当下

活在当下原本的意义就是要你专心享受目前的每一时刻，不要一味怀念过去、也不必一直为未来担惊受怕，然而许多年轻人就被“活在当下”的想法给冲昏了头，认为现在不享受要等到何时？因此，以挥霍的方式来享受满足每一个当下，将没有办法让自己铺好未来的路。

2）债务的恶性循环

工资低却想要有高品质的生活，因此不惜向别人借款消费，久而久之借款的数目越滚越大。其实撇开挥霍的态度，每个打工族都会被不断的房债，车债，卡债吃得死死的，每个月要存钱确实真的很难！因此，要克制在其他方面的开销，尽量不入不敷出。

3）不知道自己想要还是需要

鱼与熊掌不可兼得，况且每一种选择都会产生机会成本，所以在消费的时候，尽可能只购买自己需要的东西，想要存钱的话，就只好牺牲自己想要的东西了。

4）不记录花费

把每一天的花费记录下来，不但能清楚让你知道日常花费，还能控制你每天所能花费的预算是多少。每个月检查你记的帐哪一项比例最高，看看下一个月能不能避免这么高的消费。

5）不做预算

花钱如流水，在你不经意，所拥有的钱可能就花了一大半。在做预算的时候，最重要的一点九三量入为出，每一个月都会有固定的支出，因此在这前提之下，可以提前考虑这个月需不需要添加物件、有没有必要参与某些聚会等等。

6）跟风购买产品

看见别人有名牌也跟着买、看见别人到哪里哪里吃东西也跟风、看见哪里有便宜就大量抢购，这些都是人在比较下的不良心态，无意间造成浪费。还有些朋友在玩游戏时，为了让自己能快速升级而购买“装备”，这些都是没有必要的开销。

简而言之，在消费的时候克制自己消费的欲望，不要一味的追求物质上的享受。在提高自己的生活品质当儿，也要看自己的财务能力！养成储蓄的好习惯，培养理财能力，一起拒绝当月光族！

花钱多少和你的个人价值没有关系，不要用花钱的多少来对外显示自己的价值。

资料来源：Beetify

图片源自Pexels

编辑：淑婷