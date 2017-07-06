不喜欢目前的工作？改变它，不辞职！

Turn the Job You Have into the Job You Want

有时候我们会觉得目前的工作不适合自己，可能认为自己无法胜任工作内容、认为工作压力大、又甚至认为同事不值得信任、或老板很难“服侍”。大多数的人会劝我们转换职场，但这“换工作”又谈何容易？背负着经济负担、家庭责任、有限的工作机会…. 因此当无法喜欢上目前的工作，我们应该做出怎样的改变？

专家意见

当人觉得本身的工作内容没有意义或没有目标，又或是从工作中拥有很少的学习机会、又或是一整天忙碌下来却感到身心交瘁时，就会对于工作缺乏耐心。因此，一旦觉得自己工作得不开心，我们不需要忍耐现在的工作环境，也不需要急着递交辞职信。即便已经顺利找到其他的工作，或许候按兵不动或许才是最好的选择。Amy Wrzesniewski 是耶鲁大学行为管理学院机构副教授表示：“找工作、换工作是个大转变，无论对于我们的职业动力还是收入都耗费巨大。” 实际上，直接在本身的工作上做出改变，拥有很大的空间和弹性。

自我审视

是不是真的满意目前的工作，其实跟自我的情绪有关。有些人天生就比较悲观、有些人则喜欢往好的一面思考，展现正能量。因此，当你对自己目前的工作不满意时，可以先自我审视，问看自己究竟是不是一个容易不满意于生活的人。虽然这种做法无法让我们更喜欢自己的工作，但至少，自我审视能够让我们在换新工作之前，斟酌一番，看是不是原本的自我心态出现了问题。

寻找工作意义

在工作中找到意义，将会使提升一个人的工作满足感。例如，如果你的职位涉及到一些卑微的工作，你会意识到，这些工作是你长远目标的垫脚石；或者你的工作环境需要处理一些社会福利或护理工作，你会意识到，即使很累很忙，却是在帮助他人。

改变工作内容

如果没有办法改变心态，就改变工作的职责，并且不需要特别转换部门或要求升职。所谓的改变工作职责就是通过雕琢工作练习（ Job Crafting Exercise）来重新规划自己的工作内容，让自己有工作动机、能力和热情。至于如何规划，有些人会采取激进的行为，有些人则会做出一些小改变。例如，如果你喜欢的工作内容是跟客户交流，对于文书或提案工作却感到心烦，那么你可以设法把根客户交流的时间安排在早上，这样，你就能精力充沛、心情也会比较好的处理剩下时间需要做的文案工作。又或者，你可以选择在快下班的时间与客户聊天交流，以作为自己一整天繁忙工作的奖励。

跟不同的同事交流

如果是因为讨厌同事而导致自己无心在工作上，那么你有必要“更换”一起相处的同事。加强能够给你带来活力的合作关系，并且找到能在工作上帮助你的人。很多时候并不是只有相同部门的同事才能够给你帮助，例如医院勤杂工人的职责是情理病房，他们需要靠中央系统告诉他们什么时候需要打扫、什么清理工具可以使用。但中央系统不是总能够及时更新信息，这就意味着工人们没有办法随心所欲，做好自己的工作，而当他们和病房值班人员建立起良好的关系时，他们就会获得更多正确的信息，而他们的清洁工作也就更有效率。

停止埋怨

不要向别人一直埋怨自己的工作，因为这可能会让你带进另一个烦恼，你不会知道别人会怎么转述你的抱怨给他人知道，而且不停抱怨自己的工作将会给他人一种不好的感觉。如果你真的很不满意自己的工作，最好是关注于你能够改变的东西，而不是一直埋怨你无法改变的东西。

保持开放心态

虽然不鼓励以“辞职”消极应对目前工作，但也不要过于依赖某一间公司。保持开放的心态，在目前的工作上可以不断改进，但也能积极寻找新的工作机会。因此，确保你的简历，例如自我介绍，处于随时更新的状态，而且还要经常与同业人士交流。

资料来源：HavardBusinessReview （商业哈佛评论）

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