万众期待的Stephen Curry篮球秀即将在《无限挑战》上演！

Stephen Curry 首次出演韩国综艺节目

由韩国MBC製作及播出的《无限挑战》是韩国数一数二的真人秀综艺节目，主持人以刘在石为首，参与演出的成员还包括Haha（河东勋）、郑敦夏、朴明秀、梁世赞。每一集节目都会进行不同的任务，虽然主持人曾不断的更换人选，但至今节目依旧持续进行。爆笑的情节和主持人与来宾的投入任务真实度，受到不少粉丝支持，拥有庞大的固定支持者。

而在最新的预告中，释出Stephan Curry参与节目的片段，让人纷纷欢迎这名篮球巨星大驾光临！

影片取自Youtube

其实，早在这个月3日播出的《无限挑战》，刘在石就在节目的“无限新闻”单元中宣布勇士队的当家球星Stephen Curry即将出演该节目！听到这消息，狂热于篮球的Haha更是开心得不得了，表示自己是Curry一家的球迷。

据了解，是 Stephen Curry 方面向《无限挑战》表达了出演意愿，因此决定在七月底访问韩国期间和成员们见面，连他的弟弟－小牛队球星 Seth Curry 也会一同参与！兄弟俩即将一起上节目受访，引起高度关注，不管是篮球迷抑或是无限挑战迷，都不禁让人惊呼：“这实在太狂了！”

就在28日，这名超级巨星Stephan Curry展开在韩国首日的亚洲之行，就连韩国前少女时代成员郑秀妍（Jessica）也抵挡不住他的魅力，在社群网站上释出了与Curry的两张合照，并表示终于等到他。

Stephen Curry与郑秀妍（Jessica）

Stephen Curry与2AM成员郑珍云

Stephen Curry与BTOB成员陆星材，左下角为Stephen的妻子Ayesha Curry

《无限挑战》现是MBC星期六黄金时段综艺中的第一线综艺，于每个星期六晚上18:25—19:55播出。

就让我们一起期待Stephen Curry在节目中的表现吧！

编辑：淑婷

图片源自网络

资料来源：Kpopn、 KoreastarDaily