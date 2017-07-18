一生人总要去一次！东南亚的不丹——老挝琅勃拉邦的6大之最！

不丹，一个充满民族色彩、神秘又质朴的国家，也被誉为全世界最快乐的国家。如果你想去不丹可是觉得太远、太贵，你可以考虑去东南亚不丹——老挝（也称寮国），一个中南半岛最神秘的古国。其中有6大景点必到！

从2011年开始有270万人次到访，而每年人数持续攀升，老挝成为了全球背包客自助游的首个选择！

老挝的前首都——琅勃拉邦因为众多的古老建筑物，所以在1995年被列为世界文化遗产。接下来，就让小编来告诉你关于琅勃拉邦的6大之最吧！

一、最著名寺庙——香通寺（Wat Xieng Thong）

香通寺是琅勃拉邦最宏伟的一座寺院，外观富丽堂皇。寺内大小门楣刻满了工艺细致的花纹，与黑色寺墙形成了鲜明而张扬的对比，外寺或柱子也都刻满黄金图案，柱子或门楣的图案多妖娆妩媚的热带枝蔓，门上则有婀娜多姿、线条凹凸有致的仙女或佛像浮雕。

寺庙的后墙有一棵用各种彩色玻璃镶出来的生命之树，极尽繁华地展现着生命的奇迹和万物和谐。阳光下的生命之树色彩斑斓，夺人耳目。

二、最美日落——湄公河畔

在湄公河畔观赏日落是每个背包客必做的事！夕阳在河水的倒映下缓缓落入群山中，映出最美丽的景色。河岸有很多渔船供游客乘坐，乘船的时候，岸上的人会跟你招手或微笑，感觉挺暖心的。

或者，你也可以选择位于湄公河与南堪河口交汇处的Viewpoint Cafe，从这里可以望见两条河的河水颜色不同。

三、最有特色夜市——琅勃拉邦夜市(Hmong Night Market)

琅勃拉邦夜市被誉为“全球十佳夜市”之一，因为这里有着和琅勃拉邦一样，未加修饰的内在美。地摊成四列纵向，商品随地而摆，种类不多却精致，有纺织品、手工艺品、首饰、传统医药、古老编织品、树皮纸灯笼、扎染包包等。

地摊上出售的商品, 以当地居民自制为主。许多都是日常用品，也代表了琅勃拉邦千年以来的传统文化，极具当地特色。

四、最神秘传说——石缸平原

据英伦网BBC报道，老挝的石缸平原大概是亚洲最神秘的地方。这裡有好几个巨大石缸，有些历史甚至长达2000多年。对于这些石缸最普遍的说法是，它们是古代国王用来存放有功战士的石棺。

一些考古学家则认为，这些石缸是用来储水的。最具神话色彩的揣测是来自当地人，他们认为老祖先用这些石缸盛酒，给住在Phonsavan山上的巨人们喝。但事实上，没有人知道这个古代谜团背后的真相。

五、最壮观瀑布——光西瀑布

光西瀑布高约200多米，呈正三角形，从山上倾泻而下相当壮观。它由多级小瀑布及一道落差50米以上的大瀑布组成。在各地的很多瀑布都只可远观，但在这里，你可以尽情地回归原始，与大自然亲近。

很多游客都会自备泳衣到这里来嬉水、甚至野餐。

六、最震撼习俗——布施

老挝至今依旧坚持自己的佛教信仰，并且呼吁全民共同维护“和尚托钵”的传统。因此来琅勃拉邦，观看晨间布施，是体会这个西方人称之为“世外桃源”的小城的最美的亮点。在老挝，僧侣由百姓供养，最直接的方式就是僧侣每天清早沿着相对固定的路线出门化缘，虔诚的人们跪坐路边，守着各色食品进行布施。

赤足的僧人们静静得穿过居民区，从路旁跪坐的信男善女们手中接过糯米饭团或者水果。布与施，没有卑微也没有乞讨，一切都那么的自然平和。

老挝有着不丹的宁静简朴，却也隐藏着平凡生活中不曾被发现的惊喜。懂得精打细算的话，花马币不到1000令吉的旅费，就能给自己一趟身心灵洗涤的旅程了。

编辑：童彤/Angel 迎晶

资料出处：邻伴网、谈谈旅游、携程网、搜狐网、佳礼论坛、蚂蜂窝网。

日期：05/07/2017