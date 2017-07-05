一年只需要做5天就能赚到大约44万令吉的工作，它也是世界上最危险的工作之一！

一年只需要做5天就能赚到大约44万令吉，你会不会抢着去做？可是，这种工作却很缺人， 它叫——阿拉斯加捕蟹人。

（照片摘自网络）

俄罗斯堪察加半岛和美国阿拉斯加州这两个地方之间，有一处海域叫白令海峡，海区呈三角形。此地是全世界海蟹资源最丰富的地方之一。那里有着一种无比霸气的螃蟹，它身披红色盔甲，个头奇大，是螃蟹种族中的王者。它们叫——阿拉斯加帝王蟹。

海蟹深受人们喜爱，但有无数捕蟹人却为了捕捉它们付出了巨大代价。

捕蟹人是全世界最高危的职业之一，因为要面临恶劣天气和凶险的捕蟹环境。白令海捕蟹季节在每年的冬天，天气十分寒冷，并且经常会出现北极圈风暴，海浪非常汹涌。捕蟹人每次出海时间在5天到12天不等，每天的工作时间近20个小时，有时甚至是连轴转。

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极度的疲劳加上寒冷的气候， 会使渔民们的反应逐渐变得迟钝，在颠簸打滑的甲板上站立不稳。船员因为大浪冲击在船上摔倒或撞到物品受伤就是家常便饭，还有很多人就这么被巨浪卷入海中，溺水身亡。即使顺利捕捉到蟹，还要和螃蟹们“搏斗”，提防螃蟹的猛烈攻击。根据研究，渔民，特别是捕蟹的渔民工伤死亡率可能是普通工人的30到40倍！

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在捕蟹季节，白令海峡上平均每7天便会有1名捕蟹人丧生。无论如何，高风险当然高回酬，平均每艘捕蟹船可以捕获大约20吨的螃蟹，一艘满载而归的渔船上5天之内，每位渔民可以赚到高达10万美元，大约44万令吉！

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而你在有选择的情况下，会为了钱去冒这个险吗？

编辑： Angel 迎晶

资料来源： 中国网

日期：5/7/2017