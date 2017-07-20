「你凭什么开那么高的薪水？」６种让你瞬间加分答题！面试我Sure IN！

为了快速、准确地了解求职者，很多企业都努力发明「新题库」。以下是一些针对EQ的常考题，刚听到时，可能令你傻眼；但你当下的反应，正好凸显出对情绪的掌控能力。这些问题没有标准答桉，只是为免一时语塞或慌张失措，最好都事先思考过。

1. 当初辞职时，你主管的反应是？

许多人听到这问题会当场愣住，好不容易才挤出几句：「基本上主管也同意……他不反对我多往外闯一闯……」然而，这句话的言下之意，容易被解读为「不曾被慰留」，意味你在前公司的评价不高。

若你答覆：「我之前已提辞呈3次，每次都被老闆说服留下来，只是过了一年后，发现问题一直未获改善，我只好……」；又或是：「曾与主管共同努力解决问题，只是最后仍未尽人意，才决定换跑道……」，都更能让面试官感觉自己重视工作，是深受肯定的员工。

2. 你说自己如何厉害，请举例说明？

很多人资主管喜欢採用「行为式面谈」，不会只问一句：「你觉得自己抗压性如何？」就了事，若你随意回一句：「我抗压性超强。」对方就会要求「举例说明」，以证明所言非虚。

最近有位台湾大学毕业生的履历，令我印象深刻。他对自己抗压性强的描述是：「当我在广西当交换学生期间，刚好罹患HRN1病毒，在人生地不熟、医疗资源极度不足的情况下，我独立克服危机……」，这就是个有力的举证。

3. 离职后，是谁接你的位子？

若你答得模煳：「这我不太清楚……」，容易让人觉得你跟之前的公司「不欢而散」，因此漠不关心，或是人缘欠佳，与之前的同事没有联络。

相反的，若你可明确回答，显示你跟前公司仍维持相当联繫；若当初你曾推荐别人接任，或被老闆委託寻找接替人选，那就更加分，表示你即使离职仍深受信赖。

4. 与同事间是否有过不愉快的相处经验？工作中让你最生气的是什麽？

以上这2问，都是想了解你的情绪耐受力及冲突处理模式。此时不要一味粉饰太平，若回答「从来没有过」，难免被视为虚伪。最好强调「自这些失败经验中学到的课题」，以及「之后如何避免同样的错误再发生」。

例如有个新鲜人说，他曾请教资深同仁如何处理某件事，对方建议他A方桉，但非常有主见的他后来选择了B方桉，同事因此觉得被摆一道而不高兴。这对他来说是个不愉快的经验，但也从中有所警觉：一旦开口问人，最后却没有採纳，最好先向对方说明。有了后来的自省，即使是失败经验也能转为正面教材。

5. 你下班后都做些什麽休閒活动？

若休閒时多从事动态、与人互动频繁的活动，容易显示人际关係良好，像日本企业最爱参加过校队或团体运动的员工；反之，若回答都在家上网，可能被视为不擅人际互动。

6. 以你的学经历，竟可拿到（或开出）这麽高的薪水，真让我意外！

遇到这类「挑衅式」问题，别急着抓狂。现在很多企业，尤其针对业务，常运用「压力面谈法」法，例如刻意挑剔你的学历或狂砍薪水，藉此观察你如何回应。

此时若贸然动怒，可能导致破局，但过于软弱也会失分，显示不够有自信，欠缺立场。理想的态度是不卑不亢，不要觉得生气或受伤，冷静针对问题说明。

若面试官挑剔你学历不足，不妨恳切表达，过去因为某些原因未能多读书，但未来希望在职进修；若被质疑待遇要求太高，可主动提议在试用期先降低希望待遇，「但我会证明自己值得，试用期满请重新评估调薪。」以退为进，争取空间，也彰显风度。

善用技巧展现良好EQ，其实比令人咋舌的学经历更佔优势，能让你在求职第一关马到成功。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：台湾Cheers

日期：20/7/2017