《看见你的声音》 820揭开神秘面纱！

吉隆坡，2017年8月8日讯 —- 以貌取人？不如以声服人！八度空间首度从韩国CJ E&M引进, Hada Labo化妆水靓丽呈献、KAWAN及KG PASTRY为伙伴、One FM为指定电台的推理类神秘音乐秀《看见你的声音》将在8月20日起，每逢星期日，晚上9时揭开神秘面纱！此节目主持人“WXY组合”— Wind李诗斌、Xiao Yu小玉和Yin盈盈（One FM DJ）、其中两位音痴搜查团Rickman谢承伟和Monkey D卓汉贤皆出席今早的记者会给予支持，分享录制的点滴。

在活动上，他们浓缩性上演现场版模拟游戏，让媒体嘉宾们一起参与，体验当音痴搜查团的感受。主持人邀请了四位素人歌手上台，在一一介绍来历后凭着他们的外表及对口型演唱；在场的媒体嘉宾们必须猜出真正的实力者，现场顿时布满紧张气氛。

自看了韩国版的《看见你的声音》后，多个国家也随之引进并翻拍，节目制作人黄裕丽更因此表感压力说，“竞争很强烈，据知泰国和印尼都有买版权翻拍，要说服音痴上节目“娱乐”大家更是挑战，跟以往做的节目风格不一样。”

她也透露制作团队在事先就给音痴们提供‘音痴训练课程’，向资深的音乐老师学如何用演技和表情掩饰自己不会唱歌、或是对口型唱等等。” 黄裕丽还笑说：“很多音痴在接受课程后，突飞猛进变成‘实力者’，都忘了自己是个音痴角色！”惹得哄堂大笑。

作为常驻“音痴搜查团”的 Rickman谢承伟被问起对哪一位大来宾最有深刻印象，他直指Fuying & Sam, “因为他们有两个脑袋去观察，我很难捣乱他们的思绪。”

由“WXY组合”— Wind李诗斌、Xiao Yu小玉和Yin盈盈（One FM DJ）搭档主持的《看见你的声音》每一集将邀请一位明星作为大来宾，让大家在不知道选手们的职业、年龄和演唱实力的神秘演唱下，单凭外貌、个人信息以及一些参与的活动环节，在5位音痴搜查团的分析和协助下，每一轮选出自己认为的音痴，然而将其淘汰。节目所邀请的大来宾则包括有Z-Chen张智成、Joyce四叶草、Victor品冠、Namewee黄明志、Rynn林宇中、Geraldine 颜慧萍、Thomas & Jack 东于哲、Nicholas 张栋樑、Bell 宇田以及Fuying & Sam。而音痴搜查团是由来自歌手、音乐人、主持人、演员以及模特儿不同单位组成。

《看见你的声音》共有4轮分析歌手的环节；第一轮“歌手的样子”，音痴搜查团和大来宾将根据6位歌手的外貌，以及0.3秒的声音来判断他们是否是音痴并淘汰1人出局。被淘汰的歌手将站上真相的舞台并展示他们两分钟的歌声，证实自己到底是实力者还是音痴。

第二轮“歌手的口型”，音痴对口型的歌曲是其他人代唱，而实力者对口型的歌曲则是自己亲自演唱的录音，音痴搜查团和大来宾将从对口型的脸部表情和变化，诠释歌曲的动作等，判断出剩余的5位歌手谁是音痴，再淘汰2人。剩余的3位歌手将进入第三轮“歌手的真相”。音痴搜查团和大来宾将评估歌手显示的证据，如照片和随身物等并进行100秒的讨论再淘汰一人出局。第四轮“歌手的眼神”则是大来宾与最后的两位歌手的眼色交流10秒，确认他们的去留！到底留到最后的歌手是实力者还是音痴？那就拭目以待他和大来宾的合唱歌曲，届时自有分晓！

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：八度空间

日期：8/8/2017