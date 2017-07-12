《刚好遇见你》各种让耳朵怀孕的版本！

不同版本的《刚好遇见你》

《刚好遇见你》是李玉刚《李玉刚十年经典》演唱会的主题曲，词、曲由李玉刚好友高进特意为其量身创作。2016年9月，李玉刚开始筹备发行歌曲，高进将该曲demo发给了他，但因为曲风和他此前的音乐风格差距过大，李玉刚对此有点犹豫。同月，李玉刚在吉林大学举办演讲，将高进为其制作的《刚好遇见你》demo作为背景音乐播放，结果很多学生向李玉刚询问歌曲名称并表达对歌曲的喜爱，李玉刚因此决定将该曲编好、录好。

《刚好遇见你》这首歌，胜在简单，而且歌词和旋律有代入感，因此被许多人翻唱。

1）原版- 李玉刚

2）网络主播- 冯提莫

3）中英文翻唱 – 罗艺恒 Laurence Larson

4）日文翻唱 – 日本妹子

5）EDM Cover- 蔡恩雨 Priscilla Abby

个人认为最好听的版本出现啦！！

歌词很简单，有人嘲讽说是中学生的诗歌，但歌词非越复杂就越是好歌。

而听着旋律，或许也有人觉得俗气，但这旋律确实能感动人心：

我们哭了 我们笑着

我们抬头望天空 星星还亮着几颗

我们唱着 时间的歌

才懂得相互拥抱 到底是为了什么

因为我刚好遇见你 留下足迹才美丽

风吹花落泪如雨 因为不想分离

因为刚好遇见你 留下十年的期许

如果再相遇 我想我会记得你

资料来源： 百度百科

影片取自Youtube